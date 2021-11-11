'Aşk Yolunda'ya gala 0:00 / 0:00

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'Aşk Yolunda'nın galası Merve Özbey, Haluk Levent, Pelin Öztekin, Burak Serdar Şanal, Özgü Kaya, Burç Kümbetlioğlu, Umut Oğuz'un da katılımıyla

yapıldı. Ahmet Kapucu'nun yönettiği romantik komedi türündeki filmde başrolleri Şahin Irmak, Çiğdem Batur ve Bora Cengiz paylaştı.

Tamamı Malatya'da çekilen, gösterime 19 Kasım'da vizyona girecek olan 'Aşk Yolunda'; şanssızlığı her yerde başına bela olan 'Bade'nin (Çiğdem Batur) evlenme teklifi alacağı sırada sevgilisi 'Arda'dan (Bora Cengiz) ayrılması ve tesadüfen hayatına giren 'Yusuf' (Şahin Irmak) ile hem manevi hem gerçek bir yolculuğa çıkmasını hikâye edindi.