Asker harçlığı ne kadar?

Yeni yasal düzenleme ile birlikte askerlik harçları da değiştirildi. Geçtiğimiz süreçlerde yer aldığı bir toplantıda yeni askerlik sistemi hakkında önemli bilgiler aktaran Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yaptığı açıklamada her yıl binlerce gencimizin askerlik görevini başarılı bir biçimde yerine getirdiği ve gençlerimizin askerlik dönemi boyunca maddi sıkıntı çekmemesi açısından askerlik harçları miktarlarında yükselme olduğunu vurguladı.

Yeni Askerlik Sisteminde Harçlık Miktarları

1111 askerlik yasası kapsamında askerlerin temel gereksinimlerinin kolayca karşılanması amacıyla sunulan asker harçlığı askerlik görevi gerçekleştirilen bölgeye ve askerlik görevinin zamanında yerine getirilmesi bazında değişken oranlarda sunuluyor.

2018 döneminde 100 TL ila 250 TL aralığında değişen askerlik harçlığı doğu bölgesinde askerlik görevini yerine getiren erbaşlar için 220 TL ve normal statüde yer alan askerler için de 110 TL oranındaydı.

Normal asker statüsünde yer alan onbaşı statülü askerlere ise aylık 130 TL harçlık sunuluyordu. 2019 yılı bazında henüz kesin detaylı bilgiler aktarılmasa da sözleşmeli er ve erbaşların ne kadar maaş alacağı belli oldu. Buna göre batı bölgelerinde görev yapan askerlere 3 bin 750 TL oranında, doğu bölgelerinde görev yapan askerlere ise 4000 TL ila 4500 TL aralığında maaş bağlanacağı belirtildi.

Askerlik Harçlığı Nedir?

Er ve erbaşların askerlik dönemleri boyunca rahat ettirilmesi, huzurlu bir şekilde askerlik görevini sürdürebilmesi amacıyla sunulan askerlik harçlığı yasal hükümler doğrultusunda Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde er ve erbaşlara ödenen yasal bir aylık maaştır.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Detaylı Açıklamaları

Yeni askerlik sistemi ile birlikte en çok merak edilen ayrıntılar listesinde asker harçlarının ne kadar olacağı konusuydu. Konu hakkında resmi gazete üzerinden henüz detaylı bilgilendirmeler sunulmasa da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından yeni askerlik sistemi ile birlikte askerlerin aynı zamanda harçlıklar konusunda da yüzünün güleceği belirtildi. Akar, yüksek meslek okulu mezunlarının toplamda 60 günlük süre ile temel askerlik eğitimi alacağını, bu süre zarfında aynı zamanda maaş da alacağını ve akabinde ise 10 ay süreli olarak sahalarda askerlik görevinde de maaş almaya devam edeceğini belirtti.