Başkale'de askeri araç devrildi: 1'i ağır 6 yaralı
Van'ın Başkale ilçesinde kontrolden çıkan askeri araç devrildi. Kazada yaralanan 6 askerden birinin durumunun ağır olduğu belirtildi
Van'ın Başkale ilçesinde devrilen askeri araçtaki 6 asker yaralandı.
Kaza, Van-Başkale kara yolu üzerindeki Güzeldere mevkisinde meydana geldi. Van'dan Hakkari istikametine gitmekte olan askeri konvoyda bulunan bir zırhlı araç, bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıkarak devrildi.
"Kirpi" adı verilen araçtaki 6 asker yaralandı. Kazanın ardından olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerindeki müdahalelerin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralı askerlerden birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.