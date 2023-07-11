Van'da başkanın yeğeninin kullandığı otomobil askeri araçla çarpıştı: 1 şehit, 1 ölü
Van'ın Gürpınar ilçesinde askeri araçla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 13 asker yaralandı. Yaralı askerlerden biri, müdahalelere rağmen şehit oldu. Hayatını kaybeden otomobil sürücüsünün ise Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış'ın yeğeni olduğu öğrenildi
Van'da, askeri araçla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 13 asker yaralandı.
Van-Hakkari kara yolunun 43. kilometresindeki Gündoğdu mevkisinde Faruk Tanış yönetimindeki otomobille askeri araç çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine AFAD, UMKE, sağlık, ambulans helikopter, jandarma, AFAD, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma ve polis, çevrede güvenlik önlemi aldı.
Otomobil sürücüsü Tanış'ın hayatını kaybettiği kazada yaralanan 13 asker, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Gürpınar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan askerlerden biri, müdahalelere rağmen şehit oldu.
Hayatını kaybeden otomobil sürücüsünün Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış'ın yeğeni olduğu öğrenildi.