Askerlik nasıl tecil ettirilir? Gerek öğrencilik gerekse iş hayatıyla ilgili nedenlerden ötürü askerlik tecil işlemi yapmak isteyen vatandaşlar askerlik tecil ettirme yolları arıyor. Askerlik her Türk gencine zorunlu tutulmakta ve 20 yaşını dolduran kişiler askere alınmaktadır. Fakat burada kişilerin zor duruma düşmemesi için tecil hakkı verilmiştir. Peki, tecil işlemleri nasıl yapılıyor? Detaylar haberimizde

ASKERLİK NASIL TECİL ETTİRİLİR?

Lise veya dengi bir eğitim kurumundan mezun olan askerlik yükümlüleri herhangi bir sebep göstermeksizin askerliklerini 3 yıl süreyle tecil ettirebilirler. Bu kişilerin asker kaçağı olarak görünmemeleri ve doğru bir biçimde askerliklerini tecil ettirmeleri için askerlik şubesine giderek askerlik tecili için gerekli belgeleri ilgili birime teslim etmeleri gerekir. Askerlik şubesinde doldurulacak formun yanı sıra giderken götürülmesi gereken belgeler şunlardır:

*Mezuniyet diploması ve 4 adet fotokopisi

*Nüfus cüzdanı ve 4 adet fotokopisi

*Yakın zamanda çekilmiş 6 adet vesikalık fotoğraf

*Varsa ehliyet ve 2 adet fotokopisi

ASKERLİK TECİL İŞLEMLERİ NELERDİR?

Bazı askerlik şubelerinde vesikalık fotoğraf çekilse de, riske girmeyerek fotoğrafı çektirip götürmek daha sağlıklı olacaktır. Gerekli evrakların askeri personele teslim edilmesinin ardından yükümlüden son olarak aile hekimine giderek “askerliğe elverişlidir” raporu alması istenir. Burada oluşan bir kafa karışıklığını gidermekte yarar var. Bu rapor, tecil süresiyle ilgili istenmektedir. Tecil sırasında kişinin başına gelebilecek bir kaza ya da elverişsizlik halinde bu sağlık raporu tekrar istenir. Sağlık raporu alındıktan sonra belge tekrar şubeye teslim edilir ve kişi lise mezunu ise üç seneden fazla olmamak kaydıyla dilediği süre zarfında askerliği tecil edilmiş olur. Üniversite mezunları için askerlik tecil ettirme süresi 2 yıl olarak belirlenmiştir. Yüksek lisans, doktora öğrencileri ya da mesleki tecrübe kazanmak için bir yerde staj görenler üst yaş sınırı 35’i geçmeyecek şekilde askerliklerini 1 yıl süreyle tecil ettirebilirler.

Askerlik tecil ettirme yolları da askerlik tecil süresi de, eğitim durumuna, mesleki yeterliliğe, sağlık koşullarına göre farklılık göstermektedir. Lise veya dengi bir öğrenim kurumunda okumayı sürdürenler ile halen bir yüksek öğrenim kurumunda eğitim görmekte olan öğrenciler 29 yaşına kadar askerliklerini erteleyebilir. Aynı şekilde lisanslı profesyonel sporcular da askerliklerini 33 yaşına kadar tecil ettirebilirler.

İstisnai durumlardan biri de iki kardeşten birinin askerlik yükümlülüğünü yerine getirmesi durumunda olur. Eğer kardeşlerden biri askerlik görevinde ise, diğer kardeş yükümlülüğünü abisinin/kardeşinin askerlik süresi tamamlanana kadar tecil ettirebilir. Yurt dışında çalışma yahut oturma iznine sahip yükümlüler, yaşadıkları ülkelerdeki Türk Konsolosluklarına başvurarak 38 yaşına kadar askerliklerini tecil ettirme hakkına sahiptirler.

Gerekli evrakları askerlik şubesine teslim ederek yükümlülüklerini tecil ettiren kişiler, herhangi bir sorun olup olmadığını ya da tecil sürelerinin bitimine ne kadar kaldığını öğrenmek için aşağıdaki linkten askerlik durumlarını sorgulayabilirler.

ASKERLİK TECİLİ NASIL BOZDURULUR?

Askerliğini tecil ettiren bazı yükümlüler, tıpkı tecilde olduğu gibi çeşitli sebeplerle tecillerini bozdurmak isteyebilirler. E-devlet sistemi üzerinden pek çok işlem gerçekleştirilebilse de ne yazık ki askerlik tecil bozdurma bu işlemlerden biri değildir. Askerlik tecilini bozdurmak için gerçekleştirilmesi gereken işlemler, tecil işlemindekilere benzerlik göstermektedir. Belirtilen evraklarla birlikte doldurulan form askeri personele teslim edilerek, tecilin bozdurulmak istendiği ifade edilir. Bu başvuru sırasında yükümlüden 2. kez sağlık raporu istenir. Eğer bu rapor neticesinde “elverişlidir” onayı alınırsa personel bilgileri sisteme kaydeder ve ilk celp döneminde askerliğin gerçekleştirilmesi için işlemleri tamamlar.

Askerlik tecilini bozduran kişilerin istediği celp döneminde askere alınabileceği bilgisi yanlıştır. Yükümlü, tecil bozdurma işleminin ardından en yakın celp döneminde askerlik vazifesini yerine getirmek durumundadır.

Yoklama kaçağı olan yükümlüler yanlış yönlendirme ya da bilgilendirme sebebiyle tecil haklarını yitirip yitirmediklerine dair net bir fikre sahip değillerdir. Bu sorunun cevabı yoklama kaçağı olarak geçirdikleri süreye göre değişmektedir. Eğer yükümlünün yoklama kaçağı olarak geçirdiği süre tecil hakkına eşdeğer ise ona yeniden tecil hakkı verilmez. Yoklama kaçağı olarak geçirdiği sürede tecil hakkını kullanmış sayılır. Yoklama kaçağı tecil hakkı var mı yok mu öğrenmek için yine e-devlet sitesinden faydalanabilir.

Bir diğer şehir efsanesi de yoklama kaçağı olan yükümlünün GBT, yani polisler tarafından gerçekleştirilen kimlik kontrolü sırasında tespit edilmesi halinde derdest edilerek askere alındığı yönündedir. Hiçbir askerlik şubesi, eğer kişi 29 yaşını doldurmamış ise teslim olmadan onu zorla askere almaz. Yalnızca para cezasına çarptırır ve yoklama kaçağı olarak göründüğü her dönemde bu ceza katlanarak devam eder. Askerlik görevinin tamamlanması halinde bu ceza düşürülür ya da tamamen affedilir. Ancak 29 yaşını aşmış kişiler için bu durum farklılık gösterilir. 29 yaşını aşmış kişilerin GBT sorgusunda askerlik durumları da görülür ve eğer kişi kaçak ya da bakaya kalmış görünürse işlemlerinin gerçekleştirilmesinin ardından silah altına alınır.