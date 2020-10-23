Özellikle vatani görevini yerine getirmek üzere şube işlemleri gerçekleştirecek olan gençler tarafından Askerlik şubeleri çalışma saatleri yoğunlukla araştırıyor. ASAL teşkilatının en küçük birimi olan askerlik şubelerinin mesai saatleri, bayramlar tatilleri ve resmi tatillerde farklılık gösteriyor. Vatani görevini yerine getirme zorunluluğu olan Türk gençlerinin tecil, terhis, bedelli askerlik ve celp başvurusu gibi birçok işlemi gerçekleştirmek için askerlik şubesine gitmeleri gerekmektedir. Peki, Askerlik şubeleri saat kaçta açılıyor? Askerlik şubeleri saat kaçta kapanıyor? Askerlik şubeleri hafta sonu açık mı? İşte Askerlik şubeleri 2020 açılış ve kapanış saatleri ile ilgili merak edilenler…

Yaşını dolduran ya da erteleme sebepleri yasal olarak ortadan kalkan her Türk gencinin vatani görevini yapma sorumluluğu bulunmaktadır. Vatani görevini yerine getirmek isteyen gençlerin araştırdığı konulardan birisi de Askerlik Şubelerinin çalışma saatleridir. Bu sebeple Askerlik şubeleri saat kaçta açılıyor? Sorusuna cevap ararken Askerlik şubeleri saat kaçta kapanıyor? Sorusunun cevabını da yanıtlayarak gün içerisinde askerlik ile ilgili işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlarımızı bilgilendirmek isteriz.

Askerlik Şubeleri Çalışma Saatleri

Hafta içi her gün hizmet veren askerlik şubeleri sabah saat 8:30'da açılıp akşam saat 17:00'a kadar hizmet vermektedir.



Corona Tedbirleri Çerçevesinde Askerlik Şubeleri Çalışma Saatleri

Corona Tedbirleri Çerçevesinde Askerlik Şubeleri çalışma saatlerinde herhangi bir değişiklik yapılmaksızın gerekmedikçe asker adaylarının şubelere gelmek yerine e-Devlet üzerinden işlemleri gerçekleştirilmesi belirtilerek gerekli durumlarda ise hafta içi 08:30 ile 17:00 saatleri arasında hizmet vermeye devam etmektedir.

Askerlik Şubeleri Öğle Saati Açık Mı?

Askerlik şubelerinde öğle araları ise saat 12:00 ile 13:00 arasındadır.

Askerlik Şubeleri Hafta Sonu Açık Mı?

Askerlik şubeleri devlet kurumları olmasından dolayı, hafta sonu Cumartesi ve Pazar kapalı olduğu için hizmet vermemektedir.



Askerlik Şubeleri Resmi Tatil Günleri

Askerlik şubeleri, devlet kurumu olmasından dolayı bayram ve resmi tatillerde de kapalı olduğu için hizmet vermemektedir.



Askerlik Şubeleri İletişim Bilgileri

Şirket Unvanı: Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Teşkilatı

Sorumlu Kişi: Milli Savunma Bakanlığı

Millî Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü Devlet Mh. Merasim Sokak No:4/A, 06550 Çankaya/Ankara

Askerlik şubeleri Merkez Şubesinin Telefonu: 90 (0) 312 410 60 00

Ayrıca her ilin ve ile bağlı bulunan ilçelere ait askerlik şubelerinin telefon numaraları bulunmaktadır.