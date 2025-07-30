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        Haberler Bilgi Yaşam ASKERLİK YERLERİ SON DAKİKA AÇIKLANDI! E devlet 2025 MSB Ağustos celbi askerlik yerleri nasıl öğrenilir?

        Askerlik yerleri son dakika açıklandı! 2025 MSB Ağustos celbi askerlik yerleri nasıl öğrenilir?

        Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen açıklamaya göre askerlik yerleri son dakika açıklandı. Ağustos, Eylül ve Ekim 2025 dönemlerinde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları sorgulaması başlandı. Peki, 2025 askerlik yerleri nasıl ve nereden sorgulanır? İşte, binlerce asker adayını yakından ilgilendiren ağustos ayı askerlik celbi sorgulama ekranı ve MSB'nin konuya dair resmi açıklaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.07.2025 - 11:10 Güncelleme: 30.07.2025 - 11:10
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        Heyecanla beklenen askerlik yerleri son dakika açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı MSB Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika duyurusuna göre; askerlik yerleri ve celp tarihi sınıflandırma sonuçları açıkladı. Bu kapsamda gözler "Askerlik yerleri nasıl öğrenilir?" sorusuna çevrildi. İşte, 2025 Ağustos celbi e-Devlet ile askerlik yerleri sorgulama ekranı ve tüm detaylar

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        ASKERLİK YERLERİ BELLİ OLDU

        Ağustos, Eylül ve Ekim 2025 dönemlerinde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları açıklandı.

        ASKERLİK YERLERİ NASIL VE NEREDEN SORGULANIR?

        2025 Ağustos askerlik yerleri, e-Devlet üzerinden "Askerliğim" ekranından öğrenebilecek.

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        SEVK TARİHLERİ BELLİ OLDU

        MSB’nin yayımladığı celp ve sevk takvimine göre, Ağustos ayı askerlik sevk tarihleri şu şekilde:Yedek subay/yedek astsubaylar ve erler için ilk grup sevk tarihi: 7 Ağustos 2025

        İkinci grup sevk tarihi: 4 Eylül 2025

        Üçüncü grup sevk tarihi: 2 Ekim 2025

        ASKERLİK YERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        MSB SORGULAMALARI İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Duygu Tunç Kızılaslan
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