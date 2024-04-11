1. DELİCESİNE AŞK

Bu, insanların birbirini çok az tanıdığı ancak karşılıklı bir çekim hissettiği dönemdir. Böyle bir ilişkide iki kişi genellikle ortak noktalarının olup olmadığı konusunda en ufak bir fikre sahip değildir ancak yine de birlikte kalırlar.