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        Haberler Yaşam Aşkı 7 türe dayandıran bir teori: Hangisi sizin sevginizi tanımlıyor?

        Aşkın 7 yüzü: Sizin aşk türünüz hangisi?

        Aşk, çok uzun süredir ne olduğunu tanımlanmaya çalışılan bir konu. Bununla birlikte, bazı psikologlar aşkın 7 türe dayandığını düşünüyor. Peki, hangi tarzda bir aşka sahip olduğunuzu hiç düşündünüz mü? İşte, sizin için aşkın 7 çeşidi!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.04.2024 - 09:00 Güncelleme: 10.04.2024 - 21:56
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        Filozoflar ve bilim insanları uzun yıllardır aşkın ne olduğunu cevaplamaya çalışıyor. Bu soruya cevap arayanlardan birisi olan Amerikalı psikolog Robert Sternberg 1980'lerde duygusal yakınlık, tutku ve bağlılığı içeren 3 bileşenli bir aşk teorisi geliştirdi. Daha sonra ise Sternberg teorisi sayesinde sevginin 7 türünü belirledi. İşte, teoriye göre hangi aşk türünü yaşadığınıza dair detaylar...

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        1. DELİCESİNE AŞK

        Bu, insanların birbirini çok az tanıdığı ancak karşılıklı bir çekim hissettiği dönemdir. Böyle bir ilişkide iki kişi genellikle ortak noktalarının olup olmadığı konusunda en ufak bir fikre sahip değildir ancak yine de birlikte kalırlar.

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        Sternberg'e göre bu tutku zamanla dönüşebilir fakat her zaman tam bir aşka dönmeyebilir.

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        2. BEĞENİYE DAYALI AŞK

        Bu türden bir aşkta insanlar genellikle ortak ilgi alanları, hayata dair görüşler ve anlaşılma duygusuyla birleşir. Ancak Sternberg, tutku ve bağlılık olmadan bu tür bir yakınlığın, tam teşekküllü aşktan ziyade arkadaşlığa dönüşeceğine inanıyor.

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        3. İÇİ BOŞ AŞK

        Bu aşkı yaşayan çiftlerde yakınlık ve tutku olmadan yalnızca bağlılık vardır. Bazen bu tür ilişkiler büyük bir aşka dönüşebilir, bazen de tam tersi ayrılığa doğru ilerleyebilir.

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        4. AKLI BEŞ KARIŞ HAVADA (YANILTICI) AŞK

        Bu aşk türü, bağlılık ve tutku içerir. Bu, iki kişinin birbirinden gerçekten etkilendiği ve hayatlarını birleştirmek için belirli gelenekleri takip etmeye hazır oldukları ancak gerçek yakınlığa sahip olmadıkları zaman var olan türden bir aşktır.

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        Yani Sternberg, bu tür çiftlerin uzun süre birlikte yaşayabileceğini ancak mutluluklarının göreceli olduğunu düşünüyor.

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        5. ROMANTİK AŞK

        Romantik aşk türünde ise tutku ve yakınlık bulunur. Bu tür aşkta, insanlar birbirlerinden etkilenirler ve birbirlerinin yanında kendilerini rahat hissederler ancak ciddi taahhütlerde bulunmaya hazır değillerdir. Yani, bu tür ilişkiler çoğu zaman birlikte yaşama veya evlilik düzeyine ulaşamaz.

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        6. ARKADAŞÇA AŞK

        Buradaki sevgi, bağlılık ve yakınlıktan oluşur. Yani bu tür ilişkiler normal bir arkadaşlıktan çok daha güçlüdür ve partnerler arasında gerçek bir bağ vardır. Ancak bu tür aşkta tutku yoktur.

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        7. TAMAMLANMIŞ (EKSİKSİZ) AŞK

        Bu aşk, 3 bileşenin hepsinden oluşur; tutku, duygusal yakınlık ve bağlılık. Sternberg'e göre bu tür bir ilişkiyi nadiren görebilirsiniz ancak eğer insanlar bu ilişkiyi kurmayı başarırlarsa birbirlerini gerçekten seviyorlar demektir.

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        Yani bu türden bir aşk yaşayanlar, büyük olasılıkla birlikte uzun bir yaşam sürdürebilecek ve evliliklerinin tadını çıkarabilecekler çiftlerdir.

        Not: Her ilişkinin dinamiği farklıdır ve sevginiz bu teorideki stereotiplere uymak zorunda değildir. Bu haber sadece teorideki bileşenler üzerinden ilerlediğinden ciddiye alınmamalıdır.

        Kaynak: Bright Side

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