        Haberler Bilgi Gündem ASKİ açıkladı! Su kesilecek ilçe ve mahalleler belli oldu! 24 Aralık Çarşamba Ankara'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

        ASKİ açıkladı! Su kesilecek ilçe ve mahalleler belli oldu! 24 Aralık Ankara'da sular ne zaman gelecek?

        Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, bazı mahallelerde su kesintisi yaşanabileceğini açıkladı. ASKİ'den yapılan açıklamada, son dönemde etkisini sürdüren kuraklık nedeniyle, su temin sistemlerinde zaman zaman geçici aksaklıklar oluşabildiği belirtildi. Peki, "Ankara'da sular ne zaman gelecek?" İşte 24 Aralık Çarşamba Ankara'da su kesilecek ilçe ve mahalleler...

        Giriş: 24.12.2025 - 01:55 Güncelleme: 24.12.2025 - 01:55
        1

        ASKİ, Ankara genelinde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Zaman zaman yurt genelinde bakım-onarım ve kuraklık nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde su kesintisi yaşanabiliyor. Bu kapsamda Ankara'da 23-24 Aralık tarihlerinde su kesintisi yaşanacak. Peki, 24 Aralık Çarşamba Ankara'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte detaylar...

        2

        ANKARA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

        Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, bugün saat 23.00 ile yarın saat 10.00 arasında kentteki bazı mahallelerde su kesintisi yaşanabileceğini bildirdi.

        ASKİ'den yapılan açıklamada, son dönemde etkisini sürdüren kuraklık nedeniyle, su temin sistemlerinde zaman zaman geçici aksaklıklar oluşabildiği belirtildi.

        Bu kapsamda bazı mahallelerde su kesintileri yaşanabileceği vurgulanan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

        "23 Aralık saat 23.00 ile 24 Aralık saat 10.00 arasında, belirtilen mahallelerde zaman zaman kısa süreli su kesintileri yaşanabilecektir. Su verilmeye başlanmasının ardından, özellikle yüksek kotlara ulaşım süreci biraz zaman alacaktır. Çamlıdere Barajı su alma yapısında yürütülen kapasite artırıcı çalışmalar ise aralıksız sürmekte olup, birkaç gün içinde tamamlanması planlanmaktadır. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte benzer aksaklıkların büyük ölçüde önüne geçilmesi hedeflenmektedir."

        3

        ANKARA'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK?

        Kesintiden etkilenecek yerler şöyle:

        "Ümit, Mutlukent, Beytepe, Ahmet Taner Kışlalı, Çayyolu, Alacaatlı, Koru, Konutkent, Yaşamkent, Dodurga, Üniversiteliler, İşçi Blokları, Çiğdem, Mustafa Kemal, Kızılırmak, Ahlatlıbel, Söğütözü, Çukurambar mahalleleri ile Kızılcaşar, İncek, Taşpınar, Tulumtaş, Gazi Osman Paşa, Karşıyaka, Hacılar, Hacı Hasan, Ballıkpınar, Yavrucuk, Hacı Muratlı, Gökçehöyük, İkizce, Şafak, Seğmenler, Eymir, Yaylabağ, Bahçelievler, Karaoğlan, Oğulbey, Yağlıpınar, Ahiboz, Koparan, Hallaçlı, Karagedik Aydın ve Karagedik Ercan mahalleleri."

