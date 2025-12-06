Aşkın aşamaları '51. Dakika' sergisinde

“Aşkın aşamalarını ve öteki ile kurulan ilişkileri” bir terapistin gözünden ele alan '51. Dakika” DG Art Project’te sanatseverlerle buluşuyor. Sanatçı ve Klinik Psikolog Yeliz Şık Çifçi'nin ilk kişisel sergisi yıllar boyunca dinlediği aşk hikâyelerinin terapistin iç dünyasında bıraktığı izlerden ve söyleyemediklerinden oluşan bir imgesel anlatılar bütününden oluşuyor.

50 dakika olan bir psikoterapi seansı bitiminde danışan, odadan çıkar ancak danışanın hikâyesi; terapistin zihninde, bedeninde ve bilinç dışında devam eder. “51. Dakika”da sanatçı, terapistin seans sonrası kendiyle yüzleştiği bu eşik anını, aşkın başlangıç, ayrılık ve iyileşme aşamalarından ilham alarak çağrışımsal bir görsel dile dönüştürüyor.

REKLAM

Serginin imgeleri; seans odasında henüz sözcüklere dökülmemiş, danışan ve terapistin bilinç dışı kesişiminde ortaya çıkan sembollerden oluşuyor. Bu semboller ne danışana ne de terapiste ait. İki bilinç dışının karşılaşma alanı olan üçüncü bir mekânı temsil ediyor. Sergi, izleyiciyi kendi “51. dakikası”nı fark etmeye ve içsel sesini duymaya davet ediyor.