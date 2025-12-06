Habertürk
        Aşkın aşamaları '51. Dakika' sergisinde

        Sanatçı ve Klinik Psikolog Yeliz Şık Çifçi, küratörlüğünü Dr. Zeynep Öztürk'ün üstlendiği "51. Dakika" isimli ilk kişisel sergisinde aşkın aşamalarını ve öteki ile kurulan ilişkilenme biçimlerini bir terapistin gözünden ele alıyor

        Giriş: 06.12.2025 - 22:53 Güncelleme: 06.12.2025 - 22:53
        Aşkın aşamaları '51. Dakika' sergisinde
        “Aşkın aşamalarını ve öteki ile kurulan ilişkileri” bir terapistin gözünden ele alan '51. Dakika” DG Art Project’te sanatseverlerle buluşuyor. Sanatçı ve Klinik Psikolog Yeliz Şık Çifçi'nin ilk kişisel sergisi yıllar boyunca dinlediği aşk hikâyelerinin terapistin iç dünyasında bıraktığı izlerden ve söyleyemediklerinden oluşan bir imgesel anlatılar bütününden oluşuyor.

        50 dakika olan bir psikoterapi seansı bitiminde danışan, odadan çıkar ancak danışanın hikâyesi; terapistin zihninde, bedeninde ve bilinç dışında devam eder. “51. Dakika”da sanatçı, terapistin seans sonrası kendiyle yüzleştiği bu eşik anını, aşkın başlangıç, ayrılık ve iyileşme aşamalarından ilham alarak çağrışımsal bir görsel dile dönüştürüyor.

        Serginin imgeleri; seans odasında henüz sözcüklere dökülmemiş, danışan ve terapistin bilinç dışı kesişiminde ortaya çıkan sembollerden oluşuyor. Bu semboller ne danışana ne de terapiste ait. İki bilinç dışının karşılaşma alanı olan üçüncü bir mekânı temsil ediyor. Sergi, izleyiciyi kendi “51. dakikası”nı fark etmeye ve içsel sesini duymaya davet ediyor.

        Sanatçının bu sergisinde yer alan eserler, bilinç dışının ani sıçramalarını ve aşkın patolojik dinamiklerini sezgisel bir ritimle bir arada görmeyi mümkün kılarken çalışmalarda yer alan katmanlı yüzeyler, yırtık parçalar, kelimeler, silik ya da çarpıcı imgeler; seans sonrası terapistin yaşadığı keskin, karmakarışık yoğun duygulanımları somutlaştırıyor. Aşkın başlangıç aşamasından ayrılık sonrası yaşananlara kadar devam eden imgeler, mekânda kurgulanmış bir seans odasında adeta terapistin düşleminde sonlanıyor.

        Küratörlüğünü Dr. Zeynep Öztürk'ün üstlendiği “51. Dakika” isimli sergi, 11 Ocak 2026 tarihine kadar DG Art Project’te ziyaret edilebilir.

        #Yeliz Şık Çifçi
        #DG Art Project
        #51. Dakika
