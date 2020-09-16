Aşkın, gururun, fedakârlığın hikâyesi 'Afife'

MEB'den yüz yüze eğitim için "uyum programı rehberi"

Pandemi sürecinde 80'e yakın online workshop/atölye programında, 2 binin üzerinde katılımcıyı ağırlayan THINK House, performansı, atölye çalışması ile birleştirerek online platforma taşıyor.

Cem Kenar’ın yazdığı, Aslı İktu’nun oynadığı Afife'den kolajlar, online platformda sanatseverler ile buluşuyor.

Afife, Türk sanat tarihine adını altın harflerle yazmış büyük isim Afife Jale’nin hastane odasındaki yalnızlığını, sıkışmış hayallerini, direnişlerini, hatıralarını ve dayanılmaz ağrılarıyla ayakta kalmaya çalışan, can yakan aşk hikâyesini konu ediniyor.

Canlı performans öncesi ve sonrasında ise, katılımcıların oyuncu Aslı İktu ile tiyatro, performans sanatı ve 'Afife' üzerine sohbet edebilecekleri, atölye çalışması yer alıyor.

Böylece canlı performans ile workshop/atölye çalışması online platformda bir arada sunuluyor.

Online platform üzerinden gerçekleştirilecek etkinliğin yanı sıra programı, eş zamanlı olarak sınırlı sayıda katılımcı (Mekan kapasitesinin %10'u) sosyal mesafe ve hijyen kurallarına tam uygun olarak mekanda izleyebilecek.