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"Aşkın Saati 19:03" ekibi yemekte buluştu

Çekimleri devam eden "Aşkın Saati 19:03" ekibi, önceki akşam Nişantaşı’nda düzenlenen akşam yemeğinde bir araya geldi

"Aşkın Saati 19:03" ekibi yemekte buluştu
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HABERTURK.COM

Çekimleri devam eden "Aşkın Saati 19:03" ekibi, önceki akşam Nişantaşı’nda düzenlenen akşam yemeğinde buluştu. Keyifli vakit geçiren film ekibi, yemek arasında Beşiktaş marşı söyleyip her birlikte kartal işareti yaptılar.

Yapımcılığını Sowa Yapım'ın üstlendiği, "Aşkın Saati 19:03" filmin yönetmen koltuğunda ise Hasan Gümet'in oturuyor. Senaryosunu Özgür Özgülgün'ün kaleme aldığı film, 24 Şubat 2023'te beyazperde de seyircisiyle buluşacak.

Bir dedenin, torununa işlemek istediği Beşiktaş ruhunun anlatıldığı filmin başrollerini; Berat Efe Parlar, Feride Hilal Akın, Ali Sürmeli, Ayhan Taş ve Bülent Çolak gibi oyuncular paylaşıyor. Filmin çekimleri önümüzdeki hafta tamamlanacak.

"Aşkın Saati 19:03" filminde; Berat Efe Parlar (Oktay), Feride Hilal Akın (Aslı), Ali Sürmeli (Ramço Dayı), Ayhan Taş (Başkan), Bülent Çolak (Makas), Özgür Özgülgün (Cazgır), Sadi Celil Cengiz (Atom Karınca), Pascal Nouma (Pascal), Bahtiyar Engin (Bahtiyar), Deniz Hıracan (Merve), Cansu Fırıncı (Hoca), Türev Uludağ (Burak), Aslı Bankoğlu (Münevver), Bülent Uslu (Bülent Uslu), Ebru Karanfilci (Asuman), Birol Güven (Üniversite hocası), Ferdi Akanur (Antikacı), Hayko Cepkin (Hayko), Pınar Akın (Jale), Kobra Murat (Falcı), Natavan Alakbarova (Patron), Onur Erdi (Turist) gibi oyuncular yer alıyor.

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