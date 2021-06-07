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Aşkın Tarifi dizisi oyuncuları kimler? Aşkın Tarifi dizisi konusu nedir?

Aşkın Tarifi dizisi bu akşam Kanal D ekranlarında izleyicisi ile buluşacak. Başrollerini Kadir Doğulu ile Serra Arıtürk'ün paylaştığı Aşkın Tarifi dizisi romantik komedi hikayesiyle izleyenlere eğlenceli dakikalar yaşatacak. İşte Aşkın Tarifi dizisi oyuncuları, karakterleri ve konusu

Aşkın Tarifi dizisi oyuncuları kimler? Aşkın Tarifi dizisi konusu nedir?

Aşkın Tarifi dizisi oyuncuları kimler? Aşkın Tarifi dizisi konusu nedir? Sorusu izleyicisi tarafından merak konusu oldu. Yönetmen koltuğuna Deniz Koloş'un oturduğu Aşkın Tarifi dizisinin oyuncu kadrosu da dikkatleri üzerine çekiyor.

AŞKIN TARİFİ DİZİSİ KONUSU

Yapımını NTC Medya, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp’in üstlendiği Aşkın Tarifi dizisinin yönetmen koltuğuna Deniz Koloş otururken, projenin yaratıcı yapımcılığını Birsel Çıkıncı üstleniyor. Dizinin senaryosunu ise Leyla Oter ve Doruk Erengül kaleme alıyor.

Kendi halinde bir kebap ustası olan Fırat, kaderiyle oynayan ünlü yaşam koçu Doktor Aşk’a dersini vermek ister. Fırat’ın öfkeyle çıktığı yolculuk, onu bir Fransız restoranına sürükler. Geçmişte Fransız mutfağında iyi bir şef olan Fırat, tutkunu olduğu mutfağa yeniden kavuşurken; restoranın sahibi, güzeller güzeli Naz Soyluer sayesinde de gerçek aşkla tanışır. Doğu ve batı mutfaklarını harmanlayan, yemek sihirbazı Fırat Şef, herkesi şaşkına çevirecek tarif defterinde bir tek Aşkın Tarifi olmadığını anlayacaktır.

Tarifsiz bir aşk yolculuğuna çıkan Fırat, Doktor Aşk’a “aşk dersi” verebilecek mi? Yoksa ava giderken avlanacak mı? Fırat, Aşkın Tarifini bulabilecek midir, ya da Aşkın Tarifi var mıdır?

AŞKIN TARİFİ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Dizinin çekimleri İstanbul'da gerçekleşmiştir.

AŞKIN TARİFİ DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Kadir Doğulu - Fırat Karasu
Serra Arıtürk - Naz Soyluer
Cem Davran - Hazım Soyluer
Alper Saldıran - Taylan Günebakan
Yasemin Baştan - Sultan Yılmaz

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