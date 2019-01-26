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Ighalo için Nijerya Milli Takım Teknik Direktörü Gernot Rohr, "Çin Ligi, kış arasında ve bu yüzden futbol oynayamıyor. Kulübüyle kontratı var ama Avrupa'ya geri dönmek istiyor. Şu anda İngiltere ve Türkiye'den birkaç kulüple görüşme halinde" demişti.