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Aslanlı Mağarası turizme kazandırılmayı bekliyor

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bulunan, içerisindeki bir dikitin aslan görünümünden adını alan ve bölge halkı tarafından ‘Yaren’ olarak adlandırılan Aslanlı Mağarası, turizme kazandırılmayı bekliyor

Aslanlı Mağarası turizme kazandırılmayı bekliyor
İHA

Geçmişinde birçok medeniyete ev sahipliği yapan ve doğal güzellikleri ile doğaseverlerin rotasına giren Aydın, her geçen gün cazibesini artırmaya devam ediyor.

İHA'nın haberine göre birçok yaban hayatını ve endemik bitkileri içinde barındıran Kuşadası ilçesi de doğal oluşum mağaralarıyla da maceraperestlerin ilk adresi olurken, Kirazlı Mahallesi Yayla mevkiinde bulunan Aslanlı Mağarası da turizme kazandırılmayı bekliyor.

İçerisindeki dikitlerden bir tanesinin aslan görünümünde olması sebebiyle bu ismi alan ve bölge halkı tarafından ‘Yaren’ adıyla tanınan 110 metre uzunluğundaki mağara, sarkıtlar, dikitler ve travertenler ile ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.

6 metrelik dik bir inişten sonra kabaca batıya doğru 26 derece eğimle inilen mağara, 40 metreden sonra daha da genişliyor ve tabanı eğimli bir salon görünümünü alıyor.

Dereboğazı mevkiinde araçtan inip, yarım saatlik bir yürüyüşün sonunda ulaşılan Aslanlı Mağarası, Kuşadası’nın gizli kalmış güzelliği olarak nitelendirilirken, yapılacak çalışmaların ardından turizme kazandırılması bekleniyor.

2017 yılında Kirazlı Mahalle Muhtarlığı’nın girişimleri ile bölgenin canlandırılması amacıyla hazırlanan rapor Kültür ve Turizm Bakanlığı’na sunulurken, mahalle sakinleri de bu önemli doğal hazinenin bir an önce turizme kazandırılması gerektiğini söylüyor.

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