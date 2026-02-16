Aslı Bekiroğlu 5'inci kez ameliyat oldu

Bir süredir sağlık problemleri yaşayan Aslı Bekiroğlu, geçtiğimiz ay sürece dair açıklamada bulunmuştu. Rahminden miyom aldırmak için ameliyata girdiğini belirten Bekiroğlu, operasyon sırasında ciddi bir komplikasyon yaşandığını anlatmıştı.

Aslı Bekiroğlu yaşadıklarını şu sözlerle aktarmıştı: "Rahmimden miyom aldırmaya gittim. Rahmimden miyom alırlarken yanlışlıkla bağırsağımı kestiler, 7 santim kadar. Bir hafta sonra bir daha ameliyata girdim bağırsağımı kestikleri için. Çünkü arada diktiler, sonra arada bir sızıntı olmuş bir şey olmuş falan."

Bekiroğlu, daha sonra "Sonra 6-7 ay falan bekledik; en son ekimde bir daha ameliyat oldum. Bu sefer de kasımı aldılar, aşağıya koydular arayı kapatsın diye. Tam tutmadı. O yüzden şimdi de bacağımı kesip içeri koyacaklar. İki tane daha ameliyat olacağım" diye konuşmuştu.

Ameliyat süreci devam eden Aslı Bekiroğlu, 5'inci ameliyatını oldu. Ameliyat sonrası evinde dinlenen oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımına "Beşinci ameliyat sonrası eve hapsolup 7/24 varis çoraplarıyla oturuyoruz diye süsümüzden ödün verecek değiliz" ifadelerini not düştü.