Aslı Bekiroğlu, eleştirilere cevap verdi

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Aslı Bekiroğlu, Bebek'te görüntülendi. Tiyatro oyunu için Karadeniz turnesine gideceğini söyleyen Bekiroğlu, geçtiğimiz günlerde bir dijital platform dizisindeki iç çamaşırlı görüntülerine gelen eleştirilere cevap vererek şunları söyledi; "Eleştirsinler, bana ne? Yönetmenim ne derse onu yaptım. O da iş, sonuçta sevişme sahnesi yok. Mayolu gibi duruyorum, normal bir sahne. Sevişmeyi de düşünmüyorum ama büyük konuşmayayım."

"NİLPERİ İLE BATURALP'İ BEN TANIŞTIRDIM"

Aslı Bekiroğlu, komşusu Baturalp Bekar'ı Nilperi Şahinkaya ile kendisinin tanıştırdığını söyleyerek bu konuda; "Yakın arkadaşım, Nilperi sevgili olmuş. Onları ben tanıştırdım" dedi.