Aslı Bekiroğlu: Zengin ünlülerden değilim!

"Zengin ünlülerden değilim!" 0:00 / 0:00

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Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Aslı Bekiroğlu, önceki gün Bebek'te objektiflere yansıdı.

26 yaşındaki Bekiroğlu, köpeğinin ön patilerini kaldırarak gazetecilere poz verdi.

Türkiye'de yaşanan ekonomik kriz hakkında açıklamalarda bulunan Hülya Avşar'ın, "Ayağımızı yorganımıza göre uzatmalıyız. 'Bu saatten sonra simit mi yiyeceğiz?' falan diyorlar. Gerekirse yenecek ama bu günleri de kolay atlatacağız" sözleri tartışma yaratmıştı.

Ünlü oyuncu, Avşar'ın polemik haline sözleriyle ilgili düşünceleri sorulması üzerine, "Bunlar çok tehlikeli sorular, beni katmayın." yanıtını verdi.

"ZENGİN DEĞİLİM"

Ayrıca yılbaşında evde olacağını belirten Aslı Bekiroğlu, "Ben yılbaşında yurt dışına giden zengin ünlülerden değilim" diyerek espri yaptı.