Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

Dilber Ay, ayak tırnağını keserken kaptığı iltihap sonucu 29 Nisan 2019'da 63 yaşında hayatını kaybetmişti. Oğuz Sözen, Özgür Tari ve Turgay Keskin, Ay'ın hayatını filme çekmeye karar verdikten sonra Kamuran Süner, merhum oyuncu - şarkıcının hayatını senaryolaştırdı.

Peki filmde kimler rol alacak?

Dilber Ay'ı kim canlandıracak?

Filmin yapımcıları oyuncu kadrosunu oluşturmak için çalışken Dilber Ay'ın gençlik dönemini canlandırmak için Aslı Enver ile Gökçe Bahadır'a teklif götürdü. Enver ile Bahadır'dan hangisi teklifi kabul ederse Ay'ın gençliğini o canlandıracak. Her ikisinin de kabul etmesi halinde yapımcılar, iki oyuncudan birinde karar kılacak. Her ikisinin de kabul etmemesi halinde yeni oyuncu arayışına girilecek.