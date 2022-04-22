Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aslı Enver-Önder Öztarhan aşkı bitti!

Aslı Enver, 5 aydır aşk yaşadığı sevgilisi Önder Öztarhan'ı sosyal medya hesabından sildi. Geçtiğimiz ay Öztarhan'ın ailesiyle tanışan ünlü oyuncunun bu hamlesi, "ayrılık" dedikodularını alevlendirdi

HABERTURK.COM
  • Aslı Enver-Önder Öztarhan aşkı bitti!

    Aslı Enver ve Önder Öztarhan, 5 ay önce çıktıkları tatilde ilk kez yan yana görülmüştü. Çiftin aşkı böylelikle Alaçatı'da belgelenmişti. Ancak geçtiğimiz ay Öztarhan'ın annesiyle tanışan Enver'in ilişkisinde sürpriz bir gelişme yaşandı.
  • Aslı Enver-Önder Öztarhan aşkı bitti!

    BİRBİRLERİNİ SİLDİLER

    Aslı Enver, evlilik hazırlığı yaptığı Öztarhan'ı sosyal medya hesabından takipten çıktı. Ardından Önder Öztarhan da ünlü oyuncuyu Instagram'dan sildi. Çiftin bu karşılıklı hamlesi, "Ayrıldılar." şeklinde yorumlandı. Taraflardan henüz konuyla alakalı bir açıklama yapılmadı.
  • Aslı Enver-Önder Öztarhan aşkı bitti!

    BİRLİKTELİKLERİNİ SOSYAL MEDYAYA TAŞIMIŞLARDI

    Enver, 3 ay önce ilişkisinin doğrulanmasının ardından birlikteliğini sosyal medyaya taşımıştı. Aslı Enver, Instagram'dan sevgilisiyle takipleşmeye başlamıştı. Önder Öztarhan da yakın çevresine çok mutlu olduklarını söylemişti.
  • Aslı Enver-Önder Öztarhan aşkı bitti!

    AİLEYE GİRMİŞTİ

    Öte yandan Enver, geçtiğimiz hafta iş insanı sevgilisi Önder Öztarhan ile birlikte Ortaköy'deki bir mekanda yemek yemişti. Çifte, Öztarhan'ın annesi de katılmıştı.

    Mekan çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Enver, ilişkisi hakkında açıklama yapmıştı. Aslı Enver, "Her şey gayet iyi. İlişkimiz de gördüğünüz gibi çok güzel gidiyor." şeklinde konuşmuştu.
  • Aslı Enver-Önder Öztarhan aşkı bitti!

    "DAHA ÖNCEDEN TANIŞTIK"

    Ünlü oyuncu, gazetecilerin, "Önder Bey'in annesi de yemekteydi. İlk defa mı tanıştınız?" sorularına yanıt vermişti.

    Enver, "Önder'in annesiyle daha önceden tanıştık. Önder de benim ailemi tanıyor." diyerek, evlilik sinyali vermişti.
  • Aslı Enver-Önder Öztarhan aşkı bitti!

    "HER ŞEY İLK GÖRÜŞTE OLDU"

    Öztarhan, daha önce yaptığı açıklamada, "Evet, bir ilişki başladı. Daha çok yeni. Şu an her şey yolunda, iyiyiz, güzeliz. Her şey ilk görüşte oldu." ifadelerine yer vermişti.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.