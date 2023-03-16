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Aslı Enver: Doğum Türkiye'de olacak

Geçtiğimiz yıl kasım ayında iş insanı Berkin Gökbudak ile nikah masasına oturan ve kısa bir süre sonra da hamile olduğunu açıklayan Aslı Enver, bebeğini Türkiye'de doğuracağını söyledi

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  • Aslı Enver ve eşi Berkin Gökbudak Londra'dan döndü! - Magazin haberleri

    Ünlü oyuncu Aslı Enver (38) ile iş insanı Berkin Gökbudak, nikah masasına oturmuştu. Çift, 12 Kasım 2022'de hayatını birleştirmişti. Enver kısa bir süre sonra da hamile olduğunu açıklamıştı.
  • Aslı Enver ve eşi Berkin Gökbudak Londra'dan döndü! - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Bir kız bebek bekleyen ünlü oyuncu, geçtiğimiz hafta eşiyle birlikte Londra'ya gitmişti. Enver ve Gökbudak, önceki akşam Türkiye'ye döndü. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda görüntülenen çift muhabirlerin sorularını yanıtladı.
  • Aslı Enver ve eşi Berkin Gökbudak Londra'dan döndü! - Magazin haberleri

    "NORMAL DOĞUM İSTİYORUM"

    Yaklaşık 6 aylık hamile olan oyuncu, bebeğini Türkiye'de doğuracağını söyledi. Enver, "Londra'ya gezmeye gittik. Doğum Türkiye’de olacak. Doğum için doktor hangi yöntemi uygun görürse o olacak. İnşallah normal doğum olur" ifadelerini kullandı.
  • Aslı Enver ve eşi Berkin Gökbudak Londra'dan döndü! - Magazin haberleri

    "İSİM BELLİ DEĞİL"

    İsim konusunda henüz karar vermediklerini söyleyen Aslı Enver, "İsmi net değil. Süreç gayet güzel gidiyor, heyecanlıyız. Aşerme durumum olmadı" diye konuştu.
  • Aslı Enver ve eşi Berkin Gökbudak Londra'dan döndü! - Magazin haberleri

    "İLİŞKİMİZ SÜPER GİDİYOR"

    Enver, evlenmeden hemen önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "İlişkimiz devam ediyor, süper gidiyor" demişti.

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