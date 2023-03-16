"NORMAL DOĞUM İSTİYORUM"



Yaklaşık 6 aylık hamile olan oyuncu, bebeğini Türkiye'de doğuracağını söyledi. Enver, "Londra'ya gezmeye gittik. Doğum Türkiye’de olacak. Doğum için doktor hangi yöntemi uygun görürse o olacak. İnşallah normal doğum olur" ifadelerini kullandı.