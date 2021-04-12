Çocukluk fotoğrafını yayınlayan Aslı İnandık, gönderisine, "Çocukluğuma ait çok fazla fotoğrafım yok, olanlar da böyle bir acayip... Hepsinde ya tuhaf bi hareket yapıyorum, yüzümü şekilden şekile sokuyorum ya da annemin kıyafetlerini giyip, evde sunucu oluyorum, konuk çağırıyorum... Kendi kendime saatlerce oyun kurup, oynuyordum" notunu düştü.