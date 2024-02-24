Aslı Özge'nin 'Faruk'una Berlin'de FIPRESCI ödülü

74. Berlin Film Festivali’ne Türkiye’den festivale katılan tek uzun metrajlı film olan ‘Faruk’ tüm gösterimlerinde seyircinin büyük beğenisini toplarken, sinema yazarlarından da tam not aldı. ‘Faruk’ Uluslararası Film Eleştirmenleri Birliği tarafından verilen FIPRESCI ödülünü kazandı. Panorama seçkisine katılan filmler arasından Joyce Yang, Ron Fogel Barbara Lorey de Lacharriere’den oluşan FIPRESCI jürisi tarafından ‘Faruk’a verilen ödülün gerekçesi şöyle açıklandı:

“Son derece derinlikli bir film olan Faruk, bir baba ve kızının evlerine ve ilişkilerine dair zamanla değişen bakış açılarını özgün ve incelikle tasvir ederek ve yaşlanma sürecinde hala ayakta kalan canlılık ve sevinçleri somutlaştırarak klişelere meydan okuyor. Yaşlanma ve soylulaştırma gibi küresel temaları kişisel bir hikaye aracılığıyla derinlemesine ve otantik bir şekilde işleyerek, sanatsal mükemmeliyet ve toplumsal iç görü elde etmeyi başarıyor. Bu etkileyici ve güçlü filmiyle övgüyü hak ediyor.”

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Beşinci filmi ‘Faruk’ ile başarılı bir çıkış yaptığı ilk filmi ‘Köprüdekiler’in izinden giden Özge, gerçek mekânlarda çekilen, gerçek karakterlerden ve olaylardan esinlenen yeni filminde, sadece kentsel dönüşümün etkilerini değil, aynı zamanda bir baba-kız ilişkisinin karmaşıklıklarını da göstererek, İstanbul kalabalığının içinde ayakta kalmaya çalışan yaşlı bir adamın hayatına benzersiz ve samimi bir bakış sunuyor.

Türkiye-Almanya-Fransa ortak yapımı olan filmin yapımcılığını EEE Films, FC Istanbul, Parallel 45 ve The Post Republic üstleniyor. Faruk Özge, Fikret Özge, Derya Erkenci, Gönül Gezer, Alibey Güner, Nurdan Çakmak, Begüm Güzeldoğu ve Semih Arslanoğlu’nun rol aldığı filmin görüntü yönetmenliğini Emre Erkmen yapıyor.

‘Faruk’ Berlin Film Festivali’ndeki dünya prömiyerinin ardından 2024’ün ilkbaharında Türkiye’de sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

ASLI ÖZGE KİMDİR?

Aslı Özge İstanbul'da doğdu. 2000 yılından beri Berlin ve İstanbul’da yaşıyor. İlk uzun metrajlı filmi Köprüdekiler, prömiyerini 2009 yılında Locarno ve Toronto Film Festivalleri'nde yaptı ve İstanbul Film Festivali'nde En İyi Film Ödülü de dahil olmak üzere pek çok ödül kazandı. Özge'nin yazıp yönettiği Hayatboyu (2013) ve Almanca çektiği Ansızın (2016) filmleri, prömiyerlerini Berlin Film Festivali'nin Panorama Bölümü’nde yaptı; Ansızın filmi Avrupa Sinemaları Özel Mansiyonu ve FIPRESCI Ödüllerini kazandı. Almanya’da çektiği Kara Kutu (2023) adlı filmi Münih Film Festivali'nde Yeni Alman Sineması Bölümü’nün açılışını yaptı ve Roma Film Festivali'nde En İyi Senaryo Ödülü'nü kazandı. Son filmi Faruk (2024) dünya prömiyerini 74.Berlin Film Festivali'nin Panorama Bölümü‘nde yaptı.