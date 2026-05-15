Aslı Turanlı: Kusurlarımızla güçlüyüz

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Aslı Turanlı, Galataport'ta görüntülendi. Turanlı'nın elinde Roxane Gay'in 'Kötü Feminist' kitabının olduğu görüldü. Gazetecilerin kitapla ilgili sorularına gülümseyerek yanıt veren oyuncu, "Kadınların kendilerini ifade edebilmesiyle ilgili yazılmış samimi kitapları seviyorum. Her şeye mükemmel olmak zorundaymışız gibi bakılmasını doğru bulmuyorum" dedi.

Turanlı, "Bence güçlü kadın olmak biraz da insanın kendini olduğu gibi kabul edebilmesidir. Sürekli kusursuz görünmeye çalışmadan da var olabilmektir. Kusurlarımızla güçlüyüz" diyerek, sözlerini noktaladı.