Aslı Turanlı: Kusurlarımızla güçlüyüz
Oyuncu Aslı Turanlı, geçtiğimiz gün Karaköy'de objektiflere yansıdı
Giriş: 15 Mayıs 2026 - 13:29
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Aslı Turanlı, Galataport'ta görüntülendi. Turanlı'nın elinde Roxane Gay'in 'Kötü Feminist' kitabının olduğu görüldü. Gazetecilerin kitapla ilgili sorularına gülümseyerek yanıt veren oyuncu, "Kadınların kendilerini ifade edebilmesiyle ilgili yazılmış samimi kitapları seviyorum. Her şeye mükemmel olmak zorundaymışız gibi bakılmasını doğru bulmuyorum" dedi.
Turanlı, "Bence güçlü kadın olmak biraz da insanın kendini olduğu gibi kabul edebilmesidir. Sürekli kusursuz görünmeye çalışmadan da var olabilmektir. Kusurlarımızla güçlüyüz" diyerek, sözlerini noktaladı.
