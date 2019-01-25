Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, yönetmen koltuğunda Ali Yorgancıoğlu’nun oturduğu filmin başrolünü Aslı İnandık üstleniyor. Hayk Kirakosyan'ın görüntü yönetmenliğini üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Nazlı Tosunoğlu, Tuna Orhan, Ayten Uncuoğlu, Ahmet Olgun Sünear, Toygan Avanoğlu, Berkay Tulumbacı, Aslı Turanlı ve Tuğçe Karabayır gibi isimler rol alıyor.
Filmin oyuncularından Aslı Turanlı, basın mensuplarının sorularına yanıt verdi. Aslı Turanlı ve ünlü komedyen Ata Demirer’in aşk yaşadığı iddia edilmiş, geçtiğimiz günlerde gece geç saatlerde Beşiktaş’ta bir takside ikilinin birlikte görüldüğü ve kısa zaman önce aşk yaşamaya başladıkları ileri sürülmüştü.
AŞK SORUSUNA KAÇAMAK YANIT
Ata Demirer sorularına kahkaha atan Aslı Turanlı, "Bunu bence başka yerde konuşalım, Aslı'nın filmi önüne geçmesin" diye konuştu.
"ÖYLE BİR ŞEY YOK"
Kesin bir dille konuşmayan Turanlı, "Birinci ağızdan öğrenmek istiyoruz. Böyle bir şey var mı, yok mu? sorularına, "Öyle bir şey yok. Film için buradayız, iyi ki geldiniz" diye yanıt verdi.
Sen Anlat Karadeniz dizisinin başrol oyuncusu İrem Helvacıoğlu, bir müzik yarışmasının yılbaşı özel programında sahne almıştı. Programın reklamlarında yer alan Helvacıoğlu'nun bulunduğu bölüm dizinin yapımcısı tarafından uygun bulunmadığı için kaldırılmıştı.
"O KONU HAKKINDA KONUŞMAK İSTEMİYORUM"
Aslı Gibidir'in galasına katılan İrem Helvacıoğlu, yarışmanın çekimlerinde Osman Sınav'la ters düştüğü haberleri hakkında, "Şimdi arkadaşımın filmine geldim. Sadece filmden konuşmak istiyorum. O konu hakkında konuşmak istemiyorum. Devam ediyoruz şu anda, bir sıkıntı yok" diye konuştu.
"HALKIN İÇİNDEYİM"
Sosyal medyada koruma ordusuyla gezerken fotoğrafı eleştirilen güzel oyuncu, "Ben içeride çok fazla insanla fotoğraf çekildim. Fotoğraf çekildikten sonra, büyük bir kalabalık yüklenince rahat geçebilmem adına oldu. İnsan kalabalıklığı çok artınca, çıkabilmem adına yardımda bulundular. Çok yanlış anlaşıldı herhalde. Trabzon'da devamlı halk içindeyim, neden korumayla dolaşayım ki?" diyerek konuya açıklık getirdi.
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