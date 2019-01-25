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"ÖYLE BİR ŞEY YOK"

Kesin bir dille konuşmayan Turanlı, "Birinci ağızdan öğrenmek istiyoruz. Böyle bir şey var mı, yok mu? sorularına, "Öyle bir şey yok. Film için buradayız, iyi ki geldiniz" diye yanıt verdi.