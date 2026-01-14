Aslıhan And Say'dan, Fazıl Say'a: İyi ki doğdun sevgilim

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, 56 yaşına bastı. Say’ın geçtiğimiz yıl hayatını birleştirdiği müzik sanatçısı Aslıhan And Say, sosyal medya hesabından yaptığı romantik paylaşımla eşinin doğum gününü kutladı.

Aslıhan And Say, paylaşımında duygusal ifadelere yer vererek şu sözleri kullandı; "İyi ki doğdun sevgilim… Dünyaya ve dünyama ışık, bahçeme toprak, ruhuma can, yoluma yoldaşsın. Aşkla, müzikle, huzurla; birbirimizi her geçen gün daha da iyi anladığımız nice yıllara… Her gün, iyi ki"