Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Aslıhan And Say'dan, Fazıl Say'a: İyi ki doğdun sevgilim - Magazin haberleri

        Aslıhan And Say'dan, Fazıl Say'a: İyi ki doğdun sevgilim

        Geçtiğimiz yıl evlenen Fazıl Say ile Aslıhan And Say çiftinden romantik paylaşım geldi. Say'ın 56'ncı yaşını kutlayan Aslıhan And Say, "Birbirimizi her geçen gün daha da iyi anladığımız nice yıllara" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.01.2026 - 19:33 Güncelleme: 14.01.2026 - 19:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        "İyi ki doğdun sevgilim"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, 56 yaşına bastı. Say’ın geçtiğimiz yıl hayatını birleştirdiği müzik sanatçısı Aslıhan And Say, sosyal medya hesabından yaptığı romantik paylaşımla eşinin doğum gününü kutladı.

        Aslıhan And Say, paylaşımında duygusal ifadelere yer vererek şu sözleri kullandı; "İyi ki doğdun sevgilim… Dünyaya ve dünyama ışık, bahçeme toprak, ruhuma can, yoluma yoldaşsın. Aşkla, müzikle, huzurla; birbirimizi her geçen gün daha da iyi anladığımız nice yıllara… Her gün, iyi ki"

        ÖNERİLEN VİDEO

        Okul önünde öğretmene önce yumruk attı, ardından ateş etti: O anlar kamerada

        Adana'da bir ilkokulda görev yapan öğretmen, okul önünde bir şahıs tarafından uğradığı silahlı saldırıda ölümden döndü. Dehşet anları saniye saniye kameraya yansırken, görüntülerde hem yumruk atma hem de ateş etme anı yer aldı. 

        #Aslıhan And Say
        #fazıl say
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hakimi vuran savcı tutuklandı
        Hakimi vuran savcı tutuklandı
        ABD'nin Katar'daki üssünde önleyici tedbir
        ABD'nin Katar'daki üssünde önleyici tedbir
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Trump: ABD'nin Grönland'a ihtiyacı var
        Trump: ABD'nin Grönland'a ihtiyacı var
        14 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        14 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        Eski İHD İzmir Başkanı vahşice öldürüldü!
        Eski İHD İzmir Başkanı vahşice öldürüldü!
        Direksiyon sınavına "VAR" sistemi
        Direksiyon sınavına "VAR" sistemi
        Cem Dizdar'dan transfer ekonomisine eleştiri!
        Cem Dizdar'dan transfer ekonomisine eleştiri!
        Teyzesini öldürüp kolonyayla yakmıştı! Caninin ilk sözleri...
        Teyzesini öldürüp kolonyayla yakmıştı! Caninin ilk sözleri...
        Dijital ihracatta lider 30 ülke
        Dijital ihracatta lider 30 ülke
        Tedesco'dan kupa rotasyonu!
        Tedesco'dan kupa rotasyonu!
        Temassız ödeme limiti artıyor
        Temassız ödeme limiti artıyor
        "Paraya bakmadan bu transferler yapılacak"
        "Paraya bakmadan bu transferler yapılacak"
        "Trump ile Mamdani iletişim halinde" iddiası
        "Trump ile Mamdani iletişim halinde" iddiası
        Yer bilimci Prof. Dr. Sözbilir'den o fay için 6.7'lik uyarı!
        Yer bilimci Prof. Dr. Sözbilir'den o fay için 6.7'lik uyarı!
        Fenerbahçe'de Kante bekleyişi!
        Fenerbahçe'de Kante bekleyişi!
        Sanat dünyasının gizli "takıntısı" bakın neymiş!
        Sanat dünyasının gizli "takıntısı" bakın neymiş!
        Aracı kurumların ortak önerileri
        Aracı kurumların ortak önerileri
        İran'daki son gelişmeler neler?
        İran'daki son gelişmeler neler?