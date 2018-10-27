Arda Turan: Allah'ımıza şükürler olsun

27.10.2018 - 11:53 | Güncelleme:

Medipol Başakşehir futbolcusu Arda Turan ile eşi Aslıhan Doğan, önceki gün bebek sahibi oldu. Nişantaşı'nda bir hastanede doğum yapan Aslıhan Doğan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi

  • 1 Aslıhan Doğan Turan'ın eşi Arda Turan: Allah'ımıza şükürler olsun - Magazin haberleri
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    Medipol Başakşehir futbolcusu Arda Turan ile eşi Aslıhan Doğan, önceki gün bebek sahibi oldu.

  • 2 Aslıhan Doğan Turan'ın eşi Arda Turan: Allah'ımıza şükürler olsun - Magazin haberleri
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    Cadde'den Emrah Akçaay'ın haberine göre, erkek bebeklerine 'Hamza Arda' adını veren ünlü çifti; ailelerinin yanı sıra arkadaşları Murat Dalkılıç, Emre Belözoğlu ve eşi Tuğba Gürevin gibi isimler yalnız bırakmadı.

  • 3 Aslıhan Doğan Turan'ın eşi Arda Turan: Allah'ımıza şükürler olsun - Magazin haberleri
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    Nişantaşı'nda bir hastanede doğum yapan Aslıhan Doğan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

  • 4 Aslıhan Doğan Turan'ın eşi Arda Turan: Allah'ımıza şükürler olsun - Magazin haberleri
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    Yaklaşık üç kilo doğan bebeklerinin ardından basın mensuplarının karşısına geçen Arda Turan, "Allah'ımıza şükürler olsun. Bebeğimiz sağlıklı doğdu, eşim de gayet iyi. Bizi yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederiz. Dünyanın en güzel duygusu, şükürler olsun. Eşim isteyince doğuma yanında girdim. Her şey iyi geçti. Sizlere de teşekkür ederim beklediğiniz için" dedi.

  • 5 Aslıhan Doğan Turan'ın eşi Arda Turan: Allah'ımıza şükürler olsun - Magazin haberleri
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    Turan ailesi, özel olarak hazırlanan su şişelerinin üstüne 'Hamza Arda' yazdırarak ziyaretçilere verdi.

  • 6 Aslıhan Doğan Turan'ın eşi Arda Turan: Allah'ımıza şükürler olsun - Magazin haberleri
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  • 7 Aslıhan Doğan Turan'ın eşi Arda Turan: Allah'ımıza şükürler olsun - Magazin haberleri
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  • 8 Aslıhan Doğan Turan'ın eşi Arda Turan: Allah'ımıza şükürler olsun - Magazin haberleri
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  • 9 Aslıhan Doğan Turan'ın eşi Arda Turan: Allah'ımıza şükürler olsun - Magazin haberleri
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  • 10 Aslıhan Doğan Turan'ın eşi Arda Turan: Allah'ımıza şükürler olsun - Magazin haberleri
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  • 11 Aslıhan Doğan Turan'ın eşi Arda Turan: Allah'ımıza şükürler olsun - Magazin haberleri
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  • 12 Aslıhan Doğan Turan'ın eşi Arda Turan: Allah'ımıza şükürler olsun - Magazin haberleri
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  • 13 Aslıhan Doğan Turan'ın eşi Arda Turan: Allah'ımıza şükürler olsun - Magazin haberleri
    13 | 27
  • 14 Aslıhan Doğan Turan'ın eşi Arda Turan: Allah'ımıza şükürler olsun - Magazin haberleri
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  • 15 Aslıhan Doğan Turan'ın eşi Arda Turan: Allah'ımıza şükürler olsun - Magazin haberleri
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  • 16 Aslıhan Doğan Turan'ın eşi Arda Turan: Allah'ımıza şükürler olsun - Magazin haberleri
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  • 17 Aslıhan Doğan Turan'ın eşi Arda Turan: Allah'ımıza şükürler olsun - Magazin haberleri
    17 | 27
  • 18 Aslıhan Doğan Turan'ın eşi Arda Turan: Allah'ımıza şükürler olsun - Magazin haberleri
    18 | 27
  • 19 Aslıhan Doğan Turan'ın eşi Arda Turan: Allah'ımıza şükürler olsun - Magazin haberleri
    19 | 27
  • 20 Aslıhan Doğan Turan'ın eşi Arda Turan: Allah'ımıza şükürler olsun - Magazin haberleri
    20 | 27
  • 21 Aslıhan Doğan Turan'ın eşi Arda Turan: Allah'ımıza şükürler olsun - Magazin haberleri
    21 | 27
  • 22 Aslıhan Doğan Turan'ın eşi Arda Turan: Allah'ımıza şükürler olsun - Magazin haberleri
    22 | 27
  • 23 Aslıhan Doğan Turan'ın eşi Arda Turan: Allah'ımıza şükürler olsun - Magazin haberleri
    23 | 27
  • 24 Aslıhan Doğan Turan'ın eşi Arda Turan: Allah'ımıza şükürler olsun - Magazin haberleri
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  • 25 Aslıhan Doğan Turan'ın eşi Arda Turan: Allah'ımıza şükürler olsun - Magazin haberleri
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  • 26 Aslıhan Doğan Turan'ın eşi Arda Turan: Allah'ımıza şükürler olsun - Magazin haberleri
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  • 27 Aslıhan Doğan Turan'ın eşi Arda Turan: Allah'ımıza şükürler olsun - Magazin haberleri
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