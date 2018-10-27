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Yaklaşık üç kilo doğan bebeklerinin ardından basın mensuplarının karşısına geçen Arda Turan, "Allah'ımıza şükürler olsun. Bebeğimiz sağlıklı doğdu, eşim de gayet iyi. Bizi yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederiz. Dünyanın en güzel duygusu, şükürler olsun. Eşim isteyince doğuma yanında girdim. Her şey iyi geçti. Sizlere de teşekkür ederim beklediğiniz için" dedi.