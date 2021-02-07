"İLK ÜÇ AY KENDİ SESİMİ DİNLEDİM"

Son dönemde pek çok ünlü isim gibi İstanbul'u terk eden ve Ayvalık'taki Mutlu Köyü'nde kendisine bambaşka bir hayat kuran oyuncu Aslıhan Gürbüz, taşınma süreciyle ilgili samimi açıklamalarda bulunmuştu.

Gürbüz, "İlk üç ay hiçbir şey yapmadan, sadece kendi sesimi dinledim" ifadelerini kullanmıştı.