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Labirent Sanat, adını İnka’lar ve eski And Dağları toplumlarının Khipu adını verdikleri düğüm, düğümlemek anlamına gelen üç boyutlu iletişim sisteminden alan Aslıhan Kaplan Bayrak'ın 'Düğüm Kayıtları' sergisine ev sahipliği yapıyor.

Bayrak son dönem işlerinin yer aldığı kişisel sergisinde sanatseverler, hareketsiz yüzeydeki hareketin dinamizmi, mekana yayılan, mekanı kuşatan, dönüştüren işlerinin oluşum sürecinde sanatların, tekniklerin dolaysız olarak birbirine karışmaya başlamasına birbiri içinde geçmesine tanıklık ediyor.

Aslıhan Kaplan Bayrak’ın düşünme, okuma, resmetme, yazma edimlerinin, bilinç akışının süreç içinde tuval yüzeyinden, videoya; mekan yerleştirmesinden yazıya farklı tekniklerle ifade alanı kazandığı işlerinin düğümlerini çözmek için 29 Nisan'a kadar devam edecek olan sergiyi Labirent Sanat’ta ziyaret edebilirsiniz.