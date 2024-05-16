Aslıhan Karalar: Okuldan dereceyle mezun oldum

"ÇİFT DAL MEZUNU OLDUM"

Geçtiğimiz haftalarda İngiltere'deki bir üniversitede işletme ve sosyal bilimler olmak üzere iki ana dalda eğitimini tamamlayan Aslıhan Karalar; "İşletme ve sosyal bilimler çift dal mezunu oldum, dereceyle... Bazen uzaktan internet üzerinden devam ettim, bazen de sınavlara gittim - geldim. Bir şekilde okul hayatımı tamamlamış oldum" dedi.