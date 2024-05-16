Aslıhan Karalar: Okuldan dereceyle mezun oldum
Aslıhan Karalar, geçtiğimiz haftalarda İngiltere'deki bir üniversitede işletme ve sosyal bilimler olmak üzere iki ana dalda eğitimini tamamladı. Mezuniyeti hakkında konuşan oyuncu; "Okuldan dereceyle mezun oldum" dedi
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Aslıhan Karalar, Sarıyer'deki bir mekânda gerçekleştirilen etkinliğe katılan ünlüler arasındaydı. Karalar, eğitim hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
"ÇİFT DAL MEZUNU OLDUM"
Geçtiğimiz haftalarda İngiltere'deki bir üniversitede işletme ve sosyal bilimler olmak üzere iki ana dalda eğitimini tamamlayan Aslıhan Karalar; "İşletme ve sosyal bilimler çift dal mezunu oldum, dereceyle... Bazen uzaktan internet üzerinden devam ettim, bazen de sınavlara gittim - geldim. Bir şekilde okul hayatımı tamamlamış oldum" dedi.
Öte yandan Aslıhan Karalar, diplomasını aldıktan sonraki mutlu anlarını da sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşmıştı.