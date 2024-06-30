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        Haberler Magazin Aslıhan Malbora'dan kitap, deniz ve güneş

        Aslıhan Malbora'dan kitap, deniz ve güneş

        Aslıhan Malbora, Bodum'da tatil yaptığı otelin plajında gün boyu kitap, deniz ve güneşin tadını çıkardı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.06.2024 - 09:54 Güncelleme: 30.06.2024 - 10:07
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        Aslıhan'ın plaj halleri
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        Habertürk'ten Eren Güler'in haberine göre; Aslıhan Malbora, Bodrum Güvercinlik’te tatil yaptığı otelin plajında görüntülendi.

        Uzun süre kitap okuyan oyuncu, deniz ve güneşin tadını çıkardı.

        Fiziğiyle dikkat çeken Aslıhan Malbora, meraklı bakışların odak noktası oldu. Malbora, plajda uzun süre telefon görüşmeleri yaptı.

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        #Aslıhan Malbora
        #BODRUM
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