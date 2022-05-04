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Assassin's Creed filmi konusu nedir? Assassin's Creed oyuncuları kimler?

Bu akşam ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan olan Assassin's Creed filmi günün hakkında en çok arama yapılan konuları arasında yer alıyor. 2016 yılında gösterime giren Assassin's Creed fiminin oyuncuları ve konusuna dair merak edilen bilgileri bir araya getirdik...

Assassin's Creed filmi konusu nedir? Assassin's Creed oyuncuları kimler?

Assassin's Creed filmi bu akşam ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Merakla beklenen filmin konusu ve oyuncularını bir araya getirdik...

ASSASSIN'S CREED KONUSU NEDİR?

Genetik kodunun kilidini kırması ile atalarının hatıralarına erişim sağlayabilen Callum Lynch, 15. yüzyıl İspanya'sında yaşayan atası Aguilar'ın maceralarını kendi hafızalarında yer alacak kadar canlı bir şekilde deneyimler.

Gizli bir topluluk olan Suikastçiler'in soyundan geldiğini öğrenen genç adam yeni kazandığı beceriler ile baskıcı ve güçlü organizasyon Tapınakçılar'ın karşısına çıkar. Callum, Tapınakçılar organizasyonunu alt etmek için geçmişindeki bilgi ve tecrübesini kullanacaktır.

ASSASSIN'S CREED OYUNCULARI KİMLER?

Jeremy Irons, Ariane Labed, Lee Nicholas Harris, Brendan Gleeson, Marion Cotillard, Michael Fassbender, Michael Kenneth Williams

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