Assos Antik Kenti'nde bulunan 1800 yıllık kaplar, gündelik yaşama ışık tutuyor

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Çünkü Assos'ta mermerden inşa edilmiş nadir yapılardan bir tanesi. Belirli bir bölümünü kazdık. Halen bu alanda kazı çalışmalarımız devam ediyor. Burada bir çöplük alanına rastladık. Bulunan buluntularla M.S. 2'nci yüzyılla, M.S. 6'ncı yüzyıl arasında aktif bir şekilde kullanıldığını tespit ettik" dedi.

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"BELİRLİ BİR BÖLÜMÜNÜ BİRLEŞTİRMEYİ BAŞARDIK" Çöplük alanında özellikle gündelik kullanım kaplarının tam biçimde ele geçmesi bizim için çok büyük önem arz ediyor. Dolayısıyla Assos Kenti'nin milattan sonra 2 ve 6'ncı yüzyılları arasında günlük yaşamlarda kullandıkları kap biçimlerini biz bu çöplük alanında inceleyebiliyoruz diyen Dr. Ayaz, şöyle devam etti: