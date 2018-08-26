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Otomobil mevzularına derinlemesine girmeyip, sadece aşina olanlar diyebilir ki, “Bu superleggera ne demek, İtalyanca bu kelimelerin bir İngiliz markası olan Aston Martin ile ne alakası var?”

Elbette ki, herkes Aston Martin’in uzun yıllardır bazı karoserilerini ve şaselerini Superleggera ile işbirliği içinde ürettiğini ve Superleggera’nın 1936 yılından bu yana İtalyan karoseri imalatçısı Felice Bianchi Anderloni’ye patentli bir otomobil şase ve gövde imalat teknolojisi olduğunu bilmek zorunda değil.

Mevzudan fazla uzaklaşmadan anlatmak gerekirse, Duraluminden imal edilmiş, daha ince borulardan yapılan daha hafif bir şasede gövde panellerini de taşıyıcı unsur olarak kullanarak, daha hafif bir otomobil imal etme yöntemi Superleggera.