Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol İngiltere Aston Villa: 2 - Arsenal: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Aston Villa: 2 - Arsenal: 1 | MAÇ SONUCU

        İngiltere Premier Ligi'nin 15. haftasında Arsenal, deplasmanda Aston Villa'ya 2-1 mağlup oldu. 90+5. dakikada Emiliano Buendia'nın golüne engel olamayan ve ligde 11 maç sonra yenilen Arsenal, 33 puanda kaldı. Aston Villa ise puanını 30'a çıkardı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.12.2025 - 18:43 Güncelleme: 06.12.2025 - 18:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Arsenal'e son dakika şoku!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İngiltere Premier Ligi'nin 15. haftasında Arsenal, Aston Villa'ya konuk oldu. Villa Park'ta oynanan müsabakayı kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi oldu.

        Aston Villa'da sol kanattan gelişen atağın akabinde topu takip eden Matty Cash, dar açıdan bulduğu şut ile topu ağlarla buluşturup ev sahibini 1-0 öne geçirdi.

        Karşılaşmanın ilk yarısında daha fazla gol olmadı ve devre arasına 1-0 Aston Villa üstünlüğüyle gidildi.

        REKLAM

        Arsenal'in orta alandaki baskısı sonucu gelişen atakta Leandro Trossard, sağ ayağıyla yakın köşeye topu gönderdi ve skoru 1-1'e getirdi.

        Mücadelenin son dakikalarında Kamara'nın verdiği topla buluşan Emiliano Buendia, topu ağlara gönderdi ve Aston Villa 90+5'de 2-1 öne geçti.

        Karşılaşmanın geri kalanında daha fazla gol sesi çıkmadı ve maç 2-1 Aston Villa galibiyeti ile sonuçlandı.

        ARSENAL 11 MAÇ SONRA YENİLDİ

        Premier Lig'de çıktığı son 11 karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmeyen Arteta'nın öğrencileri, Aston Villa deplasmanına kaybederek uzun bir mağlup olmama serisini kaybetmiş oldu.

        Premier Lig'de 9. galibiyetini alan Aston Villa, puanını 30'a yükselterek maç fazlalığıyla ligde 2. sırada yer aldı. Ligde son 11 maçtır kaybetmeyen Londra ekibi Arsenal, ligdeki 2. mağlubiyetini aldı ve 33 puanla liderliğini koruyor.

        Premier Lig'in gelecek haftasında Arsenal, evinde Wolverhampton'ı ağırlayacak. Aston Villa ise West Ham deplasmanına konuk olacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bayılan kıza metrobüs çarptı
        Bayılan kıza metrobüs çarptı
        İşte adli emanetten çalınan altınlar!
        İşte adli emanetten çalınan altınlar!
        Zarar gördü! Çernobil'de nükleer sızıntı tehlikesi!
        Zarar gördü! Çernobil'de nükleer sızıntı tehlikesi!
        Kraliyet tacına muhallebili saldırı
        Kraliyet tacına muhallebili saldırı
        CHP MYK belli oldu
        CHP MYK belli oldu
        "Ahlak krizi değil midir?"
        "Ahlak krizi değil midir?"
        Komisyon alamayan emlakçı markette katletti!
        Komisyon alamayan emlakçı markette katletti!
        Elleri koli bandıyla bağlanmış! İple asılı bulundu! Bir aileye en büyük şok!
        Elleri koli bandıyla bağlanmış! İple asılı bulundu! Bir aileye en büyük şok!
        Dövme mürekkebi vücutta dolaşarak bağışıklık hücrelerini öldürüyor
        Dövme mürekkebi vücutta dolaşarak bağışıklık hücrelerini öldürüyor
        Otobüs TIR'a arkadan çarptı! Çok sayıda can kaybı var!
        Otobüs TIR'a arkadan çarptı! Çok sayıda can kaybı var!
        Karı koca tartıştılar... Dünya başına yıkıldı!
        Karı koca tartıştılar... Dünya başına yıkıldı!
        Öğretmen affetti ama polis affetmedi!
        Öğretmen affetti ama polis affetmedi!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        En az yüzde 76 zamlanacak
        En az yüzde 76 zamlanacak
        Yürümeye başladı
        Yürümeye başladı
        Harun Can: Ben çok kötü bir örneğim
        Harun Can: Ben çok kötü bir örneğim
        Dünyanın en iyi 10 mutfağından biri Türkiye
        Dünyanın en iyi 10 mutfağından biri Türkiye