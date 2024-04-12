Aston Villa: 2 - Lille: 1 | MAÇ SONUCU
UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Aston Villa, evinde Lille'i 2-1 mağlup etti. İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 18 Nisan Perşembe günü oynanacak.
UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Aston Villa ile Lille karşı karşıya geldi. Villa Park'ta oynanan müsabakayı 2-1'lik skorla Aston Villa kazandı.
İngiliz ekibine galibiyeti getiren golleri 13'te Ollie Watkins ve 56. dakikada John McGinn attı. Lille'in tek golünü ise 84. dakikada Bafode Diakite kaydetti.
Lille'de top koşturan milli futbolcu Yusuf Yazıcı, 60. dakikada oyuna dahil oldu. Sezon başında Galatasaray'dan İngiliz ekibi Aston Villa'ya kiralık olarak transferi gerçekleşen Nicolo Zaniolo ise 66. dakikada oyuna girdi.
İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 18 Nisan Perşembe günü saat 19:45'te Fransız ekibi Lille'nin ev sahipliğinde oynanacak.
Bilindiği üzere bu eşleşmenin galibi, Olympiakos-Fenerbahçe eşleşmesinin galibiyle yarı finalde karşı karşıya geledcek.
UEFA Konferans Ligi çeyrek finalinin ilk maçlarında alınan diğer sonuçlar:
Club Brugge: 1 - PAOK: 0
Olympiakos: 3 - Fenerbahçe: 2
Viktoria Plzen: 0 - Fiorentina: 0
Aston Villa: 2 - Lille: 1