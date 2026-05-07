Aston Villa: 4 - Nottingham Forest: 0 | MAÇ SONUCU
UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde Aston Villa sahasında Nottingham Forest'ı ağırladı. İlk maçı 1-0 kaybeden Aston Villa, rövanşı 4-0 kazanarak adını finale yazdırdı.
Giriş: 07 Mayıs 2026 - 23:57
Aston Villa'ya galibiyeti getiren golleri 36. dakikada Ollie Watkins, 57'de Emilia Buendia (p), 77 ve 80. dakikalarda ise John McGinn kaydetti.
ASTON VILLA FİNALDE!
İlk maçı 1-0 kaybeden Aston Villa, bu sonucun ardından toplam 4-1'lik skorla rakibini saf dışı bırakarak finale yükselen taraf oldu. Nottingham ise turnuvaya yarı finalde veda etti.
RAKİP FREIBURG, FİNAL BEŞİKTAŞ PARK'TA!
İngiliz temsilcisinin finaldeki rakibi Alman ekibi Freiburg oldu. 20 Mayıs Çarşamba günü oynanacak dev finale, Beşiktaş Park ev sahipliği yapacak.
