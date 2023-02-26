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Haberler Yaşam Astsubay Nasıl Olunur? 2023 Astsubay Olmanın Şartları Neler, Boy, Kilo ve Yaş Sınırı Var Mı?
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Astsubay nasıl olunur? 2023 Astsubay olmanın şartları neler, boy, kilo ve yaş sınırı var mı?

Askeri hiyerarşi içerisinde subaydan kıdemsiz; er ve erbaştan kıdemli olan askerlere astsubay ismi verilmektedir. Subaylar ile er ve erbaşlar arasında ilişkileri düzenlemek, yerleşkeleri nöbet ya da giriş çıkış olarak düzenlemek gibi bir dizi göreve sahip olan astsubay nasıl olunur? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

Astsubay Nasıl Olunur? 2023 Astsubay Olmanın Şartları Neler, Boy, Kilo ve Yaş Sınırı Var Mı?
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Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde hizmet veren ve emir komuta zinciri içindeki konumlarının yanı sıra, eğitim ve muhabere gibi alanlarda da görev alan astsubay olmak için üniversite mezunu olmak mı gerekli? Erkek ve kadın için astsubay olma şartları nelerdir? İşte, tüm detaylar…

Astsubay Nasıl Olunur?

Astsubay olabilmek için öncelikle en az lise mezunu olmak gerekmektedir. Liseden mezun olan adaylar ÖSYM tarafından düzenlenen üniversite sınavında yeterli puanı aldıkları takdirde, Astsubay Meslek Yüksekokulu’nu tercih edebilirler. Üniversite sınavından yeterli puanı alan adaylar yüksekokula girmeden önce birtakım fiziksel testler ve mülakattan geçerler; başarılı olmaları halinde de okula kabul edilirler.

Bunun yanında 2 ya da 4 yıllık bir bölümden mezun olanlar da Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yapmış olduğu duyuruları takip ederek astsubay olmak için askerlik şubelerine müracaat edebilmektedirler. Başvurunun olumlu sonuçlanması halinde adaylar birtakım fiziksel testlere, mülakata ve eğitime tabi tutulurlar; başarılı olmaları halinde de astsubay olabilirler.

Astsubay Olma Şartları

Astsubay olmak isteyen adayların üniversite sınavında aldıkları puanlar, Astsubay Meslek Yüksekokuluna girebilmek için tek başına yeterli değildir. Alınan bu puanın yanında adayların belirli kriterleri sağlaması da gerekmektedir. 2023 astsubay olma şartları şu şekilde sıralanabilir.

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
  • Lise ya da dengi okul diplomasına sahip olmak.
  • 2 yıllık fakülteden mezun olan adaylar için 26, 4 yıllık fakülteden mezun olanlar içinse 28 yaşını doldurmamış olmak.
  • Herhangi bir disiplin cezası nedeniyle okuldan atılmamış olmak.
  • Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde daha önce yer almamış olmak.
  • Devlet memurluğu ya da herhangi bir kamu görevinden atılmamış olmak.
  • Adli sicilden çıkarılmış olsa dahi herhangi bir suçtan hüküm giymemiş olmak.
  • Hırsızlık, dolandırıcılık vb. gibi yüz kızartıcı suç işlememiş olmak.
  • Ahlaka uygun olmayan bir işyerinde çalışmamış ya da bu tanıma uyan bir işyerinin sahibi olmamış olmak.
  • Toplumca onaylanmayan ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin şahsiyetine gölge düşüren bir davranış içinde bulunmamak.
  • Alkol, uyuşturucu ya da herhangi bir uyarıcı madde kullanımı ile alakalı tedavi görmemiş olmak.
  • Yapılacak olan güvenlik ve arşiv soruşturması neticesinde olumlu olmak.

Yukarıda sıralamış olduğumuz şartlara uyan adaylar yazılı sınavda başarılı olduktan sonra fiziki testler ve mülakattan meydana gelen bir aşamaya geçmektedirler. Burada da başarılı olan adaylar daha sonra tam teşekküllü bir hastaneden “Askeri Öğrenci Olur” raporu alırlar ve okula kabul edilirler. Toplamda 2 yıl süren ve eğitimin parasız yatılı olduğu bu okuldan mezun olanlar ise astsubay çavuş rütbesiyle görevlerine başlamaktadırlar.

Erkek ve Kadın İçin Astsubay Olma Şartları

Erkek ve kadın adayların astsubay olabilmeleri birbirine çok yakın şartlara bağlanmış olsa da birkaç unsur farklılık göstermektedir. Örnek vermek gerekirse, Astsubay Meslek Yüksekokulu’na girişte asgari boy kriteri erkeklerde 1.64 cm iken kadınlarda bu, 1.58 cm olarak belirlenmiştir.

Tüm bu bilgiler ışığında astsubay olmak için boy/kilo sınırı var mı sorusunun cevabı evet olacaktır. Astsubaylık için müracaat eden hem erkek hem de kadın adaylarda boy, kilo ve vücut indeksinin belirlenen ölçülerde olması istenmektedir.

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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