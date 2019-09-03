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2019 Aşure Günü ne zaman başlıyor? Aşure ne zaman yapılır? Vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı aşure günü ile ilgili açıklamalarda bulundu. Biz de aşure hakkında detaylı bilgileri haberimizde derledik...

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN 2019

Muharrem Ayı'nın onuncu günü Aşure Günü olarak kabul ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2019 Dini Günler Takvimi'ne göre, Aşure Günü 9 Eylül 2019 Pazartesi gününe denk geliyor.

AŞURE NASIL YAPILIR?

İşte en güzel aşure tarifi

Malzemeler

• 500 gram buğday • 1 su bardağı kuru fasulye • 1/2 su bardağı nohut • 1 çay bardağı kuru üzüm • 10 adet kuru kayısı • 10 adet kuru incir • 1 paket vanilya • 1/2 su bardağı fındık • 1 adet orta boy elma • 4 adet karanfil • 1,5 su bardağı toz şeker • 5 su bardağı sıcak su • 1 su bardağı süt

Servisi için;

• 1 adet nar • 1/2 su bardağı ince çekilmiş ceviz içi • 1 yemek kaşığı tarçın

Yapılışı

Akşamdan buğdayı ovalayarak suyu berrak oluncaya kadar iyice yıkayın. Üzerini geçecek kadar su koyup 10 dakika kaynatın. Kaynama sonunda çıkan sarı suyu döküp tekrar sıcak su koyup 5 dakika daha haşladıktan sonra kapağını kapatıp bir gece bekletin. Ertesi gün buğdaylara sıcak su ilave edip yumuşayana kadar orta ateşte kaynatın, suyu azaldıkça sıcak su ilave edin.

İç malzemelerini koymadan önce de sütünü ilave edin. Sonra sırasıyla içine haşlanmış nohutları, kuru fasulyeyi koyup kaynatın. Suda beklettiğiniz kuru üzümleri ve fındığı süzüp aşureye ilave edin. Limon kabuğu rendesi ve kuş üzümünü de ilave edip karıştırın. Şekerini de yavaşça ilave ettikten sonra kuru kayısıları, elmayı, tuzu ve vanilyayı da ekleyin.

Aynı zamanda incirleri küp şeklinde doğrayın ve ayrı bir kapta suda haşlayıp süzdükten sonra aşureye ilave edin. Aşureyi iyice karıştırıp ve son 5 dakika daha kaynatıp ocaktan alın. Sıcak olarak kaselere paylaştırın. Ilındıktan sonra üstlerini süsleyip ılık ya da soğuk servis edebilirsiniz.