AŞURE GÜNÜ ORUCU 2023 | Aşure günü orucu ne zaman ve kaç gün tutulur? İşte Aşure günü faziletleri

AŞURE GÜNÜ ORUCU 2023 | Aşure günü orucu ne zaman ve kaç gün tutulur? İşte Aşure günü faziletleri

Muharrem ayının 10. günü idrak edilecek olan Aşure Günü bu yıl 28 Temmuz Cuma günü eda edilecek. Hicri takviminin ilk ayı olan Muharrem ayı Kur'an-ı Kerim'de kıymet verilen dört aydan biridir. Muharrem ayının 10. gününe “aşura” adı verilirken Aşure gününün oruçlu geçirilmesi tavsiye edilmiştir. Bu bağlamda "Aşure günü orucu ne zaman ve kaç gün tutulur?" sorusuna yanıt aranıyor. İşte Aşure günü orucu faziletleri....

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MUHARREM AYINDA KAÇ GÜN ORUÇ TUTULUR?

Diyanet İşleri Başkanlığı Muharrem Ayı orucu hakkında açıklamalarda bulundu. Diyanet tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Muharrem ayı içerisinde oruç tutmak, müstehabtır. Bu ayın başında, sonunda veya ortasında yani 13, 14, 15’inci günlerinde ya da 9, 10 veya 10 ve 11’inci günlerinde oruç tutulabilir.

Resûl-i Ekrem (s.a.s.) şöyle buyurmuşlardır: 'Ramazan orucu dışında en faziletli oruç, Allah’ın ayı Muharremde tutulan oruçtur. Farzlar dışında en faziletli namaz da gece namazıdır.' (Müslim, Sıyâm, 202-203; Ebû Dâvûd, Savm 55; Tirmizî, Salât, 212; Nesâî, Kıyâmü’l-leyl, 6)"

MUHARREM AYI ORUCU FAZİLETLERİ

Muharrem ayı orucu, İslam takvimindeki ilk ay olan Muharrem'in dokuzuncu, onuncu ve onbirinci günlerinde tutulan nafile oruçlardır. Bu oruçlar, İslam peygamberi Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Mekke'den Medine'ye hicret ettiği günler olduğu için özellikle bu günlerde tutulur. Ancak sadece Aşure Günü olan onuncu günü oruç tutmak da mümkündür.

Bu oruçlar sünnet oruçlardır, yani zorunlu değil, yapılması teşvik edilen gönüllü ibadetlerdir. Muharrem ayı oruçları, birçok sevap ve faziletin elde edilebileceği mübarek günlerde oruç tutmak isteyen Müslümanlar tarafından tercih edilir.