        ATA AÖF bütünleme sınavı giriş belgesi açıklandı mı? ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman?

        ATA AÖF bütünleme sınavı giriş belgesi açıklandı mı? ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman?

        Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi Güz Dönemi bütünleme sınavları için geri sayım başladı. 3 oturum halinde yapılacak ATA AÖF bütünleme sınavlarının başlangıç saatleri açıklandı.

        Giriş: 30.01.2026 - 17:46 Güncelleme: 30.01.2026 - 17:47
        Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nin güz yarıyılı takvimine göre bütünleme sınavları, 3 oturum halinde gerçekleşecek. İşte, ATA AÖF bütünleme sınavı giriş belgesi ve sınav tarihine ilişkin bilgiler

        ATA AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU?

        Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bütünleme sınavlarının giriş yerleri henüz belli olmadı. Konuya dair resmi duyuru yapıldığında haberimize eklenecektir.

        2026 ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVLARI NE ZAMAN?

        Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nin güz yarıyılı takvimine göre bütünleme sınavları, 14-15 Şubat tarihlerinde 3 oturum halinde gerçekleşecek.

        3 oturum halinde yapılacak ATA AÖF bütünleme sınavlarının başlangıç saatleri şöyle:

        1.Oturum : 14 Şubat 2026 saat 09.30

        2.Oturum : 14 Şubat 2026 saat 14.00

        3.Oturum : 15 Şubat 2026 saat 09.30

