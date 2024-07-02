ATA AÖF bütünleme sınav yerleri açıklandı mı? İşte sorgulama ekranı
ATA AÖF bütünleme sınavı takvimi netleşti. Sınava kısa bir süre kala sınav yeri sorgulamaları hız kazandı. Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi bahar dönemi bütünleme sınavları üç oturum halinde uygulanacak. Adayların beklediği ATA AÖF sınav giriş belgesi de duyurular kısmında yayımlandı. İşte detaylar...
Adayların merak içinde beklediği 2024 ATA AÖF bütünleme sınavları için beklenen sınav giriş belgeleri yayımlandı. Bu kapsamda, sorgulama ekranı araştırmaları yoğunlaştı. Bilindiği gibi temmuz ayının ilk haftası gerçekleşecek sınav üç oturum halinde düzenlenecek. İşte 2024 ATA AÖF bütünleme sınavı giriş belgesi sorgulama sayfası...
ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
ATA AÖF bahar dönemi bütünleme sınavları 6-7 Temmuz günlerinde üç oturumda uygulanacak. İlk oturum saat 09:30'da, ikinci oturum 14:00'de, üçüncü oturum ise saat 09:30'da yapılacak.
ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?
ATA AÖF sınav giriş belgeleri yayımlandı. Adaylar sınav giriş belgelerini obs.atauni.edu.tr adresinde yer alan 'Duyurular' kısmından görüntüleyebiliyor.
Ardından 24 Ağustos gününde mezuniyet üç ders sınavı gerçekleştirilecek.