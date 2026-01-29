Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem ATA AÖF bütünleme sınavları ne zaman, saat kaçta yapılacak? Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bütünleme sınavı giriş yerleri sorgulama

        ATA AÖF bütünleme sınavları ne zaman? ATA AÖF bütünleme sınavı giriş yerleri belli oldu mu?

        Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bütünleme sınavları tarihi gündemdeki yerini koruyor. Final sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından başarı notunu geçemeyen öğrenciler, bütünleme sınavına girecek. ATA AÖF güz yarıyılı sınav takvimi ile bütünleme sınavı tarihleri belli oldu. Peki, ATA AÖF bütünleme sınavları ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte tüm detaylar...

        Giriş: 29.01.2026 - 12:04 Güncelleme: 29.01.2026 - 12:04
        1

        Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz yarıyılı final sınavlarının sonuçlanmasının ardından gözler, bütünleme sınavı tarihine döndü. Final sınavında yeterli başarı puanı alamayan ya da final sınavına giremeyen öğrenciler, bütünleme sınavına katılım sağlayacak. Üç oturum halinde gerçekleşecek bütünleme sınavının başlangıç saatleri belli oldu. Bu kapsamda “ATA AÖF 2026 sınav takvimine göre bütünleme sınavları ne zaman, saat kaçta yapılacak, sınav giriş yerleri belli oldu mu?" sorularının cevabı haberimizde. İşte ayrıntılar...

        2

        2026 ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVLARI NE ZAMAN?

        Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nin güz yarıyılı takvimine göre bütünleme sınavları, 14-15 Şubat tarihlerinde 3 oturum halinde gerçekleşecek.

        3

        ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI SAATLERİ

        3 oturum halinde yapılacak ATA AÖF bütünleme sınavlarının başlangıç saatleri şöyle:

        1.Oturum : 14 Şubat 2026 saat 09.30

        2.Oturum : 14 Şubat 2026 saat 14.00

        3.Oturum : 15 Şubat 2026 saat 09.30

        4

        ATA AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU?

        Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bütünleme sınavlarının giriş yerleri henüz belli olmadı. Konuya dair resmi duyuru yapıldığında haberimize eklenecektir.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
