Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz yarıyılı final sınavlarının sonuçlanmasının ardından gözler, bütünleme sınavı tarihine döndü. Final sınavında yeterli başarı puanı alamayan ya da final sınavına giremeyen öğrenciler, bütünleme sınavına katılım sağlayacak. Üç oturum halinde gerçekleşecek bütünleme sınavının başlangıç saatleri belli oldu. Bu kapsamda “ATA AÖF 2026 sınav takvimine göre bütünleme sınavları ne zaman, saat kaçta yapılacak, sınav giriş yerleri belli oldu mu?" sorularının cevabı haberimizde. İşte ayrıntılar...