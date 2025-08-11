Ağustos ayında ATA AÖF yaz okulu ve mezuniyete üç ders sınavı yapılacak. Bu sınav, mezuniyet için gerekli olan eksik derslerini tamamlamak isteyen öğrenciler için büyük önem taşıyor. Peki ATA AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı? ATA AÖF yaz okulu ve mezuniyete üç ders sınavı ne zaman?