ATA AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı? ATA AÖF yaz okulu ve mezuniyete üç ders sınavı ne zaman?
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (ATA AÖF), 2024-2025 eğitim-öğretim yılı kapsamında yaz okulu ve mezuniyete üç ders sınav tarihi duyuruldu. Öğrencilerin başarısız olduğu derslerden sınava girme imkanının tanındığı üç ders sınavı Ağustos ayında yapılacak. İşte ATA AÖF sınav tarihi ve giriş belgesi hakkında bilgiler
Ağustos ayında ATA AÖF yaz okulu ve mezuniyete üç ders sınavı yapılacak. Bu sınav, mezuniyet için gerekli olan eksik derslerini tamamlamak isteyen öğrenciler için büyük önem taşıyor. Peki ATA AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı? ATA AÖF yaz okulu ve mezuniyete üç ders sınavı ne zaman?
ATA AÖF YAZ OKULU VE MEZUNİYET ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN?
ATA AÖF yaz okulu ve mezuniyet üç ders sınavı tarihleri açıklandı. Buna göre Yaz Okulu ve Mezuniyet Üç Ders Sınavı, 24 Ağustos 2025 tarihinde yapılacak.
ATA AÖF SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?
ATA AÖF yaz okulu ve mezuniyet üç ders sınavı yerleri henüz belli olmadı. Sınav giriş belgelerinin sınavdan 15 gün önce erişime açılması bekleniyor. Sınav yerleri açıklandıktan sonra belgeler http://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden görüntülenebilecek.