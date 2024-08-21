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        ATA AÖF sınavları ne zaman? ATA AÖF sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır?

        ATA AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı. Atatürk Üniversitesi AÖF sınav giriş belgesi obs.atauni.edu.tr üzerinden sorgulanabilecek. Peki ATA AÖF sınavları ne zaman, hangi tarihte?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.08.2024 - 17:10 Güncelleme: 21.08.2024 - 17:27
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        Atatürk Üniversitesi AÖF sınav tarihi merak ediliyor. Yayınlanan sınav giriş belgesi ile adaylar sınava girecek. Peki ATA AÖF sınavları ne zaman? ATA AÖF sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır?

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        ATA AÖF SINAVI NE ZAMAN?

        ATA AÖF Yaz Okulu ve Mezuniyet Üç Ders Sınavları 24 Ağustos 2024 tarihinde saat 09.30'da gerçekleşecek.

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        ATA AÖF SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

        Atatürk Üniversitesi AÖF sınav giriş belgesi obs.atauni.edu.tr üzerinden sorgulanabilecek. Adaylar sınav giriş belgesi ile beraber sınavın düzenleneceği okulun adı, açık adresi, salon, sıra numarası ve sınav kurallarına ulaşabilecek.

        ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI

        24 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleşecek olan Yaz Okulu ve Mezuniyet Üç Ders Sınavları için Sınav Giriş Belgesi erişime açıldı.

        Ayrıca belgenizi ÖYS'den (Öğrenme Yönetim Sistemi) üzerinden yada obs.atauni.edu.tr internet adresinden T.C kimlik numarası ve şifresi ile alabilirsiniz.

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