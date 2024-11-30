ATA AÖF vize sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? 2024-2025 ATA AÖF sınav süresi, başlangıç ve bitiş saati!
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi güz dönemi ara sınavı 30 Kasım-1 Aralık tarihlerinde düzenlenecek. Bu noktada öğrenciler "ATA AÖF vize sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor?" sorularına yanıt aramaya başladı. Atatürk Üniversitesi tarafından yayınlanan bilgilendirme duyurusunda saat ve süre bilgilerine yer verildi. Buna göre ara sınavlarda öğrencilere her ders için 30 dakika süre verilecek. Peki, ATA AÖF vize sınavı saat kaçta başlıyor ve bitiyor, kaç dakika sürecek? İşte, 2024-2025 ATA AÖF sınav süresi, başlangıç ve bitiş saati!
ATA AÖF sınav süresi, başlangıç ve bitiş saati ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi güz dönemi vize sınavı bu hafta sonu toplam 3 oturumda düzenlenecek. ATA AÖF güz dönemi ara sınavlarında öğrencilere sorumlu oldukları her dersten çoktan seçmeli 20 soru yöneltilecek. Peki, ATA AÖF vize sınavı saat kaçta başlıyor ve bitiyor, kaç dakika sürecek? İşte, 2024-2025 Güz Dönemi ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ve sınav başlangıç-bitiş saati.
ATA AÖF VİZE SINAVI NE ZAMAN 2024, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE KAÇTA BİTİYOR?
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) 2024-2025 eğitim-öğretim yılı akademik takvimi yayımlandı. Böylece güz yarıyılı ATA AÖF ara (vize) sınav tarihleri belli oldu.
Takvime göre, ATA AÖF vize sınavı 30 Kasım - 01 Aralık 2024 tarihlerinde üç oturumda ve yüz yüze yapılacak.
Oturum saatleri ve günü ise şu şekilde:
1. Oturum: 30 Kasım 2024 Saat 09.30,
2. Oturum 30 Kasım 2024 Saat 14.00,
3. Oturum 01 Aralık 2024 Saat 09.30
ATA AÖF SINAV KAÇ SORU KAÇ DAKİKA?
Her ders için sınav süresi 30 dakikadır.
Sınav başladıktan sonra ilk 15 dakika içerisinde gelen öğrenciler sınav salonlarına alınacak, her ne sebeple olursa olsun ilk 15 dakika sonrasında gelenler kesinlikle sınava alınmayacak. Sınava geç başlayan (ilk 15 dakika içinde gelen) öğrencilere ek süre verilmeyecek.
ATA AÖF VİZE SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?
ATA AÖF ara sınav giriş belgeleri 26 Kasım'da erişime açıldı.
Adaylar, sınav giriş belgelerini https://obs.atauni.edu.tr/ adresinden kullanıcı adı ve şifreleri ile giriş yaparak alabilirler.
ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
ATA AÖF SINAVLARI NASIL DEĞERLENDİRİLİR?
Blok Uygulama, Çocuk Gelişimi Alan Uygulaması ve Koleksiyon Hazırlama ve Ürün Geliştirme dersleri hariç, diğer derslerde ders başarı notuna Ara Sınav puanının katkısı %30, Yarıyıl Sonu/Bütünleme Sınav puanının katkısı %70’tir.
Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde dört yanlış cevap bir doğru cevabı götürmektedir.