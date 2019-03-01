Ata Demirer ile Aslı Turanlı'nın ayrılık sebebi ihanet mi?

Yaklaşık üç hafta aşk yaşayan Ata Demirer-Aslı Turanlı çifti, birbirlerini sosyal medyadan silerek ayrılıklarını ilan etmişti. Ayrılık sonrası bir alışveriş merkezinde görüntülenen Aslı Turanlı, giyim, kozmetik ve kahveci gibi birçok mağazaya girerek alışveriş yaptı. İhanet yüzünden ilişkilerinin bittiği sorusunu duyunca bir hayli sinirlenen Turanlı, uzun süre cevap vermedi. "Konuşmamanızın nedeni kızgın olduğunuz için mi? Neden ihanet sorusu sorulunca sinirlendiniz?" sorularına Turanlı, "Çok teşekkür ederim. Bu konu hakkında gerçekten konuşmayacağım" açıklamasını yaptı