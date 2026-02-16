Ata Turizm İşletmecilik Taşımacılık Madencilik Kuyumculuk halka arz sonuçları bekleniyor. 11,20 TL hisse fiyatına sahip 280 milyon lot dağıtıldı ve şirketin yüzde 34.9'u halka açıldı. 'ATATR' kodu ile borsada işlem görmeye hazırlanan firmanın kişi başına kaç lot verdiği merak ediliyor. Peki, Ata Turizm halka arz sonuçları açıklandı mı?