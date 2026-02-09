Ata Turizm İşletmecilik Taşımacılık Madencilik Kuyumculuk halka arz olmaya hazırlanıyor. 11,20 TL hisse fiyatına sahip firma 280 milyon lot dağıtımı yapacak ve 'ATATR' kodu ile borsada işlem görecek. Ata Turizm, halka arz fonunun en büyük kısmını kiracı sıfatıyla sürdürdüğü taşınmazların satın alımı için kullanacak. İşte, Ata Turizm talep toplama tarihleri, fon kullanımı ve diğer detaylar