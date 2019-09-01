Fenerbahçe'den ayrılan ve Atalanta ile sözleşme imzalayan Martin Skrtel'in İtalya macerası çok kısa sürdü. 20 gün önce İtalyan ekibi ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Slovak stoperin sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. İtalyan basınında yer alan haberlere göre; fiziksel olarak yeterli bulunmayan 34 yaşındaki futbolcunun fesih duyurusunun kısa süre içinde resmen yapılacağı kaydedildi. Martin Skrtel, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele edecek olan takımıyla resmi maça çıkamadan ayrılmış oldu.

YERİNE YİNE ESKİ FENERBAHÇELİ

Skrtel'in transferin bitmesine kısa süre kala ne yapacağı merak konusu olurken Atalanta'nın yerine düşündüğü isim de ortaya çıktı. İtalyan ekibinin yine bir eski Fenerbahçeli olan Simon Kjaer'in peşinde olduğu belirtildi. Sevilla'da forma giyen Danimarkalı futbolcunun transferinin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.